Los concejales de Ushuaia darán tratamiento este viernes 17 de marzo desde las 13, al proyecto de ordenanza que prevé la creación del Régimen de Registro, Habilitación y Categorización de Inmuebles destinados al alquiler como vivienda unipersonal o familiar.

l Municipio inspeccionará los inmuebles en alquiler, de manera previa a la habilitación y calificación como vivienda en alquiler

Registro público para consultas de categorías y precio de referencia:

Asimismo, la ordenanza propuesta establece que el precio de referencia para las categorías de viviendas, será fijado por decreto del Ejecutivo municipal, ratificado por mayoría agravada del Concejo Deliberante.

El proyecto de ordenanza establece la obligatoriedad de que todos los inmuebles destinados a alquiler estén inscriptos en el Registro Municipal de Inmuebles destinados a alquiler (ReMIV), a excepción de los alquileres temporarios con fines turísticos y locales comerciales para alquiler, los que deberán cumplir con la inspección y clasificación para integrar el Registro.De acuerdo al proyecto, e; para la renovación de la habilitación; para la reinscripción o recalificación del inmueble y para verificar la situación ante denuncias de inquilinos sobre el incumplimiento de las condiciones de alquiler. La inspección deberá realizarse en el plazo de 30 días desde la creación del Registro.La iniciativa prevé que, una vez creado el Registro Municipal de Inmuebles destinados a alquiler (ReMIV), el mismo deberá permanecer expuesto para consultas en forma digital en el sitio de internet oficial de la Municipalidad de Ushuaia, del Concejo Deliberante y en formato papel, conteniendo el listado de viviendas en alquiler con ubicación y categoría, que podrá ser Vivienda Económica; Vivienda Común o Vivienda Suntuosa.Además , prohíbe la publicación de avisos de inmuebles en alquiler en que se exija como condición para el inquilino no tener niños, no estar en estado de gestación y todo otro mensaje con connotación discriminativa; así como la publicación de avisos del mismo tipo sobre inmuebles que no estén incorporados al Registro Municipal.