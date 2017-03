La Policía Provincial realizó dos allanamientos durante la madrugada, en los cuales se logró determinar que el robo producido en la Delegación de Gobierno de la Provincia en San Martín 44 de Rio Grande.

Más allá de que esos elementos no fueron recuperados, el procedimiento resultó altamente positivo en la vivienda de Beauvoir 62, donde reside un sujeto de frondoso prontuario Camilo Troisi, quien tenía prendas de vestir similares a las que vestía un sospechoso de cometer el robo, que fue rastreado a partir de la verificación de cámaras de seguridad de comercios de la zona.

La sospecha policial apunta a este sujeto y a otro que lo acompañaba en su domicilio conocido como “Batata”, quien reside en calle Alberdi 70, donde se realizó el segundo allanamiento con resultados negativos.

Los procedimientos se realizaron en domicilios aledaños a la delegación de Gobierno, donde se cometió el robo contra esta dependencia oficial de la que se llevaron dos computadoras y un televisor.Asimismo Troisi llevaba un par de zapatillas, con la suela igual a la que los peritos levantaron en el lugar del hecho, por lo que todas estas prendas de vestir fueron incautadas en el marco de la investigación.La investigación hasta el momento solo pudo confirmar que el hecho fue un delito común, que no tuvo otra finalidad ya que no faltó del lugar documentación oficial sensible.