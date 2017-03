Acusan en un informe de C5N, titulado, "Tierra del Fuego, Tierra del Éxodo" a la gobernadora Bertone de “estar entregada a Macri” y ser una de las causantes de la perdida de empleo en la provincia, segun el informe presentado por el periodista ultra K, Roberto Navarro.

“Tierra del Fuego, Tierra del Éxodo”

Suba de tarifas, apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo son algunos de los factores que Navarro atribuyó al cierre de “más de cien empresas” en la Provincia. “Se perdieron miles de empleos y los habitantes de Tierra del Fuego se están yendo de la isla”, afirmó.

“Estamos hablando del cierre de más de 100 empresas en un lugar al que le iba fabuloso, se fabricaban millones de electrodomésticos por año; ahora se fueron en dos meses 600 familias por la apertura de importaciones y nuevamente se está despoblando Tierra del Fuego”, agregó.

Los testimonios:

Foxman y BGH:

Durante la presentacion del programa “Economía Política” Navarrorecogió testimonios y cifras sobre la actualidad de la industria en Tierra del Fuego. “Hay un éxodo que se estima en cinco o seis familias por día”, afirmó. Políticos, comerciantes y trabajadores brindaron su testimonio.“En los últimos años llegamos a fabricar, bajo el impulso del gobierno anterior, nueve millones de celulares, millones de televisores, de aires acondicionados, notebooks, todo eso se terminó”, dijo antes de presentar el informe.Asimismo, en el informe Navarro recordó que las razones geopolíticas que dieron vida a la ley de promoción industrial fueguina, señalando que “poblar Tierra del Fuego era una forma de defender la soberanía”.Cifras: En su informe, Navarro señaló que existe “un éxodo que se estima en cinco o seis familias por día”, asegurando que “en total ya se fueron en los últimos cuatro meses más de 600 familias, más de 2.500 personas”.Y recordó que, durante el primer año de mandato de Mauricio Macri, en la Provincia se perdieron 6.800 puestos de trabajo, detallando además que ya “cerraron 111 empresas”.Incluso, para fustigar al Gobierno Nacional, el periodista dijo que “Mauricio Macri es los (años) 90 recargados”, vinculando de modo inusual la muerte de Víctor Choque, registrada en 1995 tras una represión ordenada por el Gobierno de Arturo Estabillo contra trabajadores metalúrgicos.Entre los testimonios que Economía Política presentó en su informe, se incluyó al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, asegurando que “muchos funcionarios por ahí piensan, porque me lo han dicho a mi incluso, que me quede tranquilo que la ciudad se va a achicar, que la gente se va a ir”.En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, fue otro de los entrevistados. “Tenemos no menos de 300 puestos de trabajo caídos”, dijo en su testimonio.Por su parte, Juan José Castellucci, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), señaló que por la crisis industrial “la gente ha salido nuevamente a la calle y la preocupación más grande que tengo yo es que hay ciertos modelos que cierran con represión”.“Donde había una fábrica, corrieron las máquinas y pusieron chanchitas de fútbol”, relató Navarro para introducir el caso de Foxman Fueguina, cuyos trabajadores instalaron dos canchas de fútbol 5 en la planta donde alguna vez se produjeron electrodomésticos y electrónicos.Un trabajador de BGH, cuyo nombre también fue omitido en la edición del informe, relató: “Nos están echando de la provincia, una de las propuestas del Ministerio de Trabajo es darnos seis meses de fondo de desempleo y si nos vamos de la isla nos van a dar seis meses más”, contó. Y dijo que a pesar de haber buscado trabajo en otras provincias, no logró hasta el momento ninguna propuesta laboral.