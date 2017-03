El sujeto identificado como Jonathan Matias “alias Jony” Quiroga acusado de golpear al hijo de su pareja de cinco años y mandarlo al Hospital por las lesiones ocasionadas al menor seguirá preso y la madre, Elizabeth “Ely” Saez con prohibición de acercamiento hacia los sus dos hijos.

El menor continua internado y un miembro del sector de Salud, reveló que todavía esta perturbado:

Preguntado quién lo acompañaba al momento de entrar al sector de guardia, la persona que brindó información, sobre cuya identidad pidió reserva, respondió:

EL OPERATIVO DE RESCATE:

COMPROMETIDA SITUACION: La madre de J tiene prohibido acercarse a él y a su hermanita. El Juzgado de instrucción Nro 1 y el Juzgado de Familia y Minoridad, consideraron que con los elementos recabados hasta el momento, no solo estaría implicado en el aberrante hecho el padrastro de J., si no también su propia madre, por acción directa u omisión de defensa y protección de la criatura. Hasta tanto se determine con claridad su rol, la Justicia dispuso que Elizabeth “Ely” Saez no se acerque por ningún motivo a su hijo de 5 años ni a su hija de 7, bajo pena de ser privada de la libertad en caso de que desoiga la manda judicial.

QUIROGA PODRIA SER TRASLADADO A RIO GRANDE: El detenido es un sujeto con antecedentes y ya fue notificado oficialmente, Jonathan Quiroga, apodado “Jony”, que continuará privado de la libertad, bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.

FALTA DE SOLIDARIDAD:

Recordemos que el pequeño de cinco años fue rescatadode la casa en la que vivía con su madre, su padrastro y su hermanita, en el asentamiento El Obrero de Ushuaia.“La verdad es que en los años de carrera que llevo acá, nunca vi algo así. Al nene lo trajeron porque tenía quemaduras en los pies, pero cuando le sacamos la ropita empezaron a aparecer otras cosas… las piernitas, las tenía amoratadas, hinchadas. Marcas en todo el cuerpo como de golpes viejos y recientes. Los pies estaban escaldados, como por agua caliente. Y tenía tanta mugre pegada que ni se le podía ver el color de la piel. Parece que no lo hubieran bañado en meses… pobre criatura. Además estaba muy dolorido. No era para menos…”.Hasta el momento el niño continúa siendo monitoreado en el Hospital, bajo la atenta mirada de su abuelo, gracias al que pudo ser rescatado del doloroso cuadro en el que se encontraba.Todo comenzó cuando el hombre se presentó en la casa 34 del asentamiento habitacional conocido como El Obrero para visitar a su nietito. Como ya había ocurrido en otras oportunidades, no lo vio bien. El niño lloraba y no podía caminar.Desconfiando que le hubiera dicho la verdad, el abuelo de J., se dirigió al nosocomio y preguntó si figuraba en los registros la atención del niño.El abuelo de J junto a personal policial al presentarse en la precaria casilla realizaron una prolongada tarea de persuasión para convencer a la madre de que acompañara al chico al nosocomio a fin de que los médicos le revisaran las quemaduras. Ante la insistencia, la mujer accedió a regañadientes.También se le prohibió tener contacto con su hija, a quien especialistas de Minoridad y Familia habían entregado a sus abuelos, para su cuidado.En la casilla, se efectuó un pormenorizado estudio del lugar, dispuesto por el Juez de Instrucción Nro 1, Javier De Gamas Soler y del Secretario, Dr. Sergio Alberto Pepe, el que incluyó también la concurrencia al lugar del perito forense Dr. Eric Manrique. En la oportunidad se secuestraron elementos que podrían tener relación con las lesiones que presentael niño.La situación de la mujer es sumamente comprometida, debido a que los exámenes efectuados en el cuerpo del niño dan cuenta de lesiones de vieja y de reciente data, que no son compatibles con la balbuceante explicación que dejó deslizar en el nosocomio, cuando J fue recibido en la guardia: “Se cayó de la bicicleta, se golpeó solito”. Elizabeth Saez deberá explicar en sede judicial, en las próximas horas, en qué circustancias J., sufrió quemaduras en las plantas de sus pies y escoriaciones en su cuerpito.Si bien la Justicia le levantó la incomunicación inicial, no podrá disponer del beneficio de la excarcelación porque cuenta con un prontuario complejo.En las próximas horas Quiroga podría ser trasladado a la Unidad de Detención de Río Grande, debido a que su enfrentamiento con internos de la Alcaidía de Ushuaia, quienes le habrían hecho llegar amenazas a través de las redes sociales, lo pondría en una situación de riesgo.Precisamente se desprende de la investigación un aspecto que no es menor y que refiere que J venía pidiendo auxilio desde hace mucho tiempo a través del llanto, manifestación lógica en cada oportunidad que sufría algún tipo de quemadura, golpe o lesión.Una fuente judicial prefirió echar un manto de piedad sobre el comportamiento social que se puso de manifiesto en este hecho: “La gente tal vez tenía miedo y por eso nadie se atrevió a dar la voz de alarma sobre lo que estaba pasando con este nene. Sería bueno hacer algún tipo de campaña de concientización para que los vecinos llamen al 101 de la Policía, aunque sea de manera anónima. En ese mínimo compromiso puede estar la diferencia entre la vida y la muerte”.