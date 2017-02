La zona franca de Rio Gallegos podría inaugurarse en marzo, luego que se anuncio la finalizacion de las obras, por parte del presidente de la concesionaria Río Cal, Francisco Heredia, quien aseguró que “las obras mínimas comprometidas en la oferta licitatoria fueron finalizadas en término. “Actualmente se están terminando detalles en el centro comercial y los diferentes permisionarios se encuentran abocados a las obras de sus locales”. Recordemos que en 2016 ya se habían dado a conocer los beneficios que existirán en el sector para la compra minorista (ver)

“Para ser la primera etapa se contará con una gama más que interesante”, dijo Heredia. “Entre los rubros podemos mencionar electrodomésticos, artículos de deportes y outdoor, juguetería, perfumes y cosméticos; indumentaria, bebidas, tabaco y comestibles; electrónica y fotografía; joyería y relojería, bazar y artículos del hogar; herramientas, cubiertas y accesorios para automóviles; equipajes, anteojos, gastronomía, etc”.

El módulo principal para minoristas, el hall de ingreso principal, el hall de entrada a la zona franca donde se autoriza lo que entra y lo que sale, una balanza, dos galpones uno de secuestros y otro de depósitos, todo equipado con redes cloacales, pluviales, conexión de fibra óptica y todos los servicios, forman parte de la inversión que realizó la empresa de un enclave franco cuya arquitectura tiene un estilo islandés buscado para adaptarlo al clima”.

Un cartel de ‘bienvenidos’ al frente del complejo, donde ya se pueden divisar los enormes galpones en donde los comerciantes podrán importar, exportar y generar productos industriales con baja o ninguna presión impositiva.Por otro lado y consultado sobre la posibilidad de comprar autos a nivel minorista, “la generalidad de la reglamentación ya está definida y sabemos que tanto la Aduana como el Ministerio de Producción de la Nación están trabajando en los últimos detalles”. En este sentido “hoy ya tenemos una concesionaria firme que comercializará la marca Mitsubishi y calculamos que en estos días se sumarán 2 ó 3 más”.Respecto a los transportes “Punta Loyola sería la opción ideal, pero para utilizar este puerto u otros de la provincia se necesita lo fundamental: una línea de barcos que los abastezca regularmente” y respecto a los proyectos industriales “la realidad es que hasta que no se concrete la modificación de la Ley de Zonas Francas este tipo de proyectos no va a abundar. Sin embargo estamos muy esperanzados por la iniciativa del senador Luenzo, de Chubut, que ha presentado un proyecto de reforma de la ley que permitiría el desarrollo de todas las zonas francas del país”.“La idea es inaugurar en marzo, estamos contactándonos con cada uno de los permisionarios para consensuar la fecha definitiva” indicó.Dentro del módulo minorista ya trabajan particularmente cada uno de los permisionarios minoristas en sus locales respectivos, y de ellos depende la inauguración del lugar ya que se espera puedan cumplir los plazos, aunque no todos van tan avanzados. Por otro lado, el tramo de ruta que conduce a este emplazamiento aún está sin terminar y sería la única duda.