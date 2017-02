La secretaria de Hábitat del Municipio de Ushuaia, Teresa Fernández, informó que en los próximos días comenzará la apertura de los accesos en la nueva urbanización General San Martín ubicada camino al Parque Nacional, y dijo que ya se inició el marcado de calles y lotes en ese sector.

En cuanto al registro de demanda de tierras Fernández aseveró que “va a estar abierto en forma permanente para que los vecinos puedan actualizar su documentación, solo lo vamos a cerrar en los momentos que tengamos que evaluar la entrega de tierras”, en tanto remarcó que “todos los días se acercan muchísimos vecinos para inscribirse”.

En otro orden, la secretaria de Ordenamiento Territorial informó que “vamos avanzar en la formalización de diez barrios autogestionados de la ciudad” y en esa línea consideró que “hubiera sido muy bueno para todos que haya un trabajo en conjunto con la Provincia, pero no vamos a poner de rehenes a nuestros vecinos y ojalá que se concreten algunas cuestiones que les prometieron como servicios y demás”.

La funcionaria detalló que “hace diez días empezamos a marcar las calles y lotes en algunos macizos, y el trabajo fuerte va a comenzar en las próximas semanas”, y al respecto apuntó que “primero vamos a abrir los accesos para que cada vecino pueda llegar a su lote para identificarlo y alambrarlo, y también van a poder presentar los planos en Obras Privadas e ir pensando en el proyecto de su casa”. Y agregó que “además estamos en un proceso de licitación para el tendido de servicios en el sector”.Asimismo, expresó que “vamos a continuar con la citación de vecinos para la asignación de los segundos 500 lotes, ya hubo una convocatoria en los últimos días del año pasado, vino una importante cantidad de vecinos y ahora debemos convocar a quienes no lo hicieron para determinar si estaban de vacaciones o ya no están más en la ciudad. Y luego seguirá el mismo proceso que con los primeros 500 lotes”.“Si existen los recursos, nosotros vamos a poner a disposición todo el trabajo que hicimos en lo social y en la planificación, no vamos a confrontar con nadie”, enfatizó.