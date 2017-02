La Sindicatura General de la Municipalidad de Ushuaia detectó serias irregularidades por la adjudicación de la repavimentación de la Perito Moreno a la empresa Zimentar SRL, un control preventivo, por la obra que incluye unos 1400 metros de ensanche de la avenida Perito Moreno (ver) (ver)

Los Síndicos denunciaron que “Analizada la situación se observa que efectivamente la propuesta económica de la empresa Zimentar SRL no se corresponde con la Fórmula de Propuesta del Pliego aprobado, observándose la inclusión de rubros e ítem no previstos, modificando la denominación de alguno, unificando dos ítems expuestos en la fórmula de propuesta separadamente, modificando las cantidades establecidas en la fórmula de Propuesta, y en Cómputo y Presupuesto de la obra y suprimiendo un ítem, el cuál se debía respetar su precio fijado en el Pliego. Es decir la oferta presentada no se ajusta a las bases respectivas ya que no guardan correspondencia con los pliegos licitatorios”, sostuvieron los tres miembros del órgano contralor.

Concluyeron este lapidario informe técnico observando que “el Pliego de Bases y Condiciones aprobado presenta deficiencias en su contenido que afecta el principio de concurrencias, conforme ley 13064 de Obras Públicas”.

Garramuño dijo que el Ejecutivo Municipal tras adjudicar a la empresa Zimentar SRL la repavimentación de 1400 metros de la avenida Perito Moreno, “se hizo una licitación ficticia, la empresa ganó la licitación y modificó a sus gustos como llevar a cabo la obra, por ejemplo faltan pluviales y rotondas. No va a salir 43 millones, saldrá más, lo corroboró la sindicatura”, dijo el edil.En el informe los integrantes del órgano de contralor municipal detallan que “analizada la situación se observa que efectivamente la propuesta económica de la empresa Zimentar SRL no se corresponde con la Fórmula de Propuesta del Pliego aprobado, observándose la inclusión de rubros e ítem no previstos, modificando la denominación de alguno, unificando dos ítems expuestos en la fórmula de propuesta separadamente, modificando las cantidades establecidas en la fórmula de Propuesta, y en Cómputo y Presupuesto de la obra y suprimiendo un ítem, el cuál se debía respetar su precio fijado en el Pliego. Es decir la oferta presentada no se ajusta a las bases respectivas ya que no guardan correspondencia con los pliegos licitatorios”.“Lo que vemos acá es algo tremendo, se quiere hacer una obra publica con falencias y violaciones a leyes nacionales y ordenanzas municipales” fustigó el Edil.Para finalizar puntualizó que “una vez ganada la licitación la empresa modificó la planilla de obra, que quiere decir esto que cuando se licitó el metro cuadrado de hormigón valía 900 pesos luego paso a valer mil y modificaron los honorarios de los empleados que trabajarían en esa obra publica, esta licitación tiene que ser rechazada y debe volver a foja cero”.“Advertida y observada estas irregularidades por la comisión de Estudio de Oferta, la empresa Zimentar presentó con nota de fecha 26/01/17 una nueva Fórmula de Propuesta. Dicha propuesta mantiene el importe final de la oferta, es decir $43.494.272. Pero analizados los respectivos análisis de Precios Nuevos, se observan una serie de inconsistencias no advertida por la comisión”.Aclarando después que, “dicha situación podría considerarse, de no ser que para ello también realiza una modificación de los costos directos de cada ítems, modificando cantidades y/o rendimientos y precio unitario de cada uno. Es decir no se mantiene el costo directo de la obra, en comparación con la oferta original, en lugar de mantener invariable el Costo-Costo de cada ítem y ajustar los costos indirectos”.Continuando con el mismo análisis, y en particular a la mano de obra se observa que los precios unitario de los jornales de mano de obra, no se mantienen iguales entre el análisis de precios original y el nuevo presentado, sin que medie causa alguna que los justifique o avale, es decir no a pasado tanto tiempo entre una presentación y la otra para que se vea afectada por algún aumento oficial de mano de obra. A su vez se observa que también se han modificados los rendimientos de la mano de obra, es decir se podría entender que ahora la empresa requiere menos cantidad de horas hombre para ejecutar cada ítems, pero a un mayor costo”.Concluyendo los integrantes de la Sindicatura, que se observa un incumplimiento de la ley 13064 en cuanto se ha “alterado la oferta originalmente presentada. Ya que la norma sienta el principio de inalterabilidad de las ofertas y prohibición del que puedan ser variadas para quienes la presentaron, ya que de otro modo se violarían los principios liminares de la licitación”.“Se desprende de las actuaciones que dentro de la documentación contenida en la oferta presentada por la empresa Zimentar SRL no se encontraba la propuesta de financiamiento, lo cual no fue advertida por la comisión al momento de la apertura, siendo un requisito esencial al momento de comparar la oferta más conveniente, tratándose de un Proyecto de Inversión en el marco de la ordenanza 3565, situación ésta que vulneraría en principio de igualdad sobre los cuales se erige el proceso licitatorio, ya que la oferta ha de contener los elementos de juicio válido y necesarios que permitan se avaluación, en consideración de todos los factores que la integran, junto con el precio”, sostuvieron al respecto.Además señalaron que “la documentación gráfica incluida en el pliego es incompleta e insuficiente, con lo cual no se puede verificar y ajustar los niveles de los desagües superficiales, no se puede determinar la superficie de la isleta a realizar y en consecuencia el volumen de material a utilizar y posteriormente el precio de dicho ítem. No se puede a ciencia cierta determinar el volumen de excavación y terraplén necesario de la obra, con la consecuente duda sobre el volumen establecido en la fórmula propuesta. No se evidencia en todas las actuaciones analizadas, un método de diseño de pavimento rígido que determine el espesor de la carpeta de hormigón a realizar, así como también del espesor de la base granular prevista. No se contempla en el proyecto la ejecución de obras complementarias, tales como, cruce de cañerías, desagües pluviales en puntos bajos y cualquier otra obra menor que debe ejecutarse para el correcto funcionamiento de la obra terminada. Lo que podría derivar en atrasos o demoras en la ejecución de la obra”.El informe fechado el 10 de febrero pasado, Acta de Constatación 03/17, lleva la firma de los tres integrantes de la Sindicatura, el abogado, Julio Rodolfo Gil, la contadora María Teresa Montilla y el ingeniero Martín Moreyra.