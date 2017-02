El Gobierno provincial y cinco sindicatos con injerencia en el sector docente , SUTEF, UDA, AMET, UPCN y ATE, se sentaron en la primera reunión paritaria del año donde quedaron plasmados los reclamos que tiene el sector gremial, referido a la cuestión salarial. Volverá a reunirse recién el próximo 6 de marzo; "haciendo peligrar el inicio de clases", según entienden desde el SUTEF frente a la falta de definición en materia de salarios. La Delegación del Ministerio de Trabajo de Rio Grande se encontraba fuertemente custodiado.

El dirigente del SUTEF aclaró que fue una solicitud "para que se vaya incorporando una parte retroactiva al primero de enero, otro porcentaje al primero de marzo y lo restante al primero de mayo. Es decir durante el primer semestre, después la paritaria debe estar abierta y se debe poder discutir si es necesario un aumento".

Inicio de clases en suspenso: Al término de la reunión, los dirigentes de UDA y AMET se marcharon presurosos y sin realizar declaraciones. En tanto los dirigentes de ATE prefirieron no hacer alusión a porcentajes de incremento salarial y se mostraron cautos respecto de la continuidad de loa negociación.

El SUTEF, gremio mayoritario que históricamente fue el único que participó en las negociaciones paritarias de la provincia; cuestionó al comienzo de la reunión la decisión de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone de convocar en esta oportunidad también a la UPCN, UDA, AMET y ATE, por tener afiliados en el sector docente.Sobre el pedido mencionó que solicitaron "la incorporación de los 2500 pesos que dieron el año pasado al básico de todo el escalafón. Eso para nosotros es lo que puede recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y así se establece un piso de discusión para poder aumentar el salario; lo hemos expresado claramente y tal es así que otros tres gremios -con la excepción de ATE- adhirieron al pedido", remarcó Catena.Desde el Gobierno no se llevó ninguna propuesta de aumento salarial a la reunión y les dijeron "que van a evaluar lo que planteamos los gremios y recién para el 6 de marzo está convocada una nueva reunión", señaló el titular del SUTEF. Concluyendo que "ya hay cinco organizaciones nacionales que ya están llamando a un paro nacional y en este contexto a la docencia fueguina mucho margen no le dejan. Porque recién convocan para el 6 de marzo, repitiendo el viejo artilugio de convocarnos para el día del comienzo de clases".Las dos propuestas más firmes surgieron de parte de SUTEF. Plantearon la necesidad de incorporar al salario básico el aumento otorgado el año pasado que fue de carácter no remunerativo.Hay que tener en cuenta que en la actualidad un maestro que recién se inicia, tiene un haber mensual de bolsillo de 14.446 pesos. Está compuesto de 11.946 pesos más 2500 pesos del decreto de suma fija otorgado por el gobierno el año pasado.Por otra parte, reclamaron el cumplimiento de la norma que especifica que el sindicato que represente al conjunto de los trabajadores en paritarias sea aquel con mayor cantidad de afiliados, en un claro mensaje a las demás organizaciones.“Repito lo que ya dije: no queremos hablar de porcentajes porque hay que analizar muy bien la realidad del país y de la provincia. Es fácil decir un número, ilusionar al trabajador y después acordar por mucho menos porque uno debe ser consiente también de lo que está pasando”, manifestó Marcelo Córdoba, de ATE Río Grande.Por su parte Córdoba, dijo que los 2500 pesos otorgados el año pasado significaron un incremento de "entre un 5 y un 8 por ciento, que no alcanzó obviamente" y dijo que "como ATE también planteamos, aunque no quedó en el acta porque se opusieron algunos sindicatos; que se trate con urgencia la cuestión de las titularizaciones, el tema de los tutores, la estabilidad laboral, y también el reconocimiento de las misiones y funciones que tiene un preceptor", puntualizó el representante de ATE.