Dos argentinos identificados como Juan Pablo Sarkissian (27) y Jorge Heredia Kovacic (37) fueron detenidos en Punta Arenas por un robo de un automóvil, un celular Iphone y una campera en un pub de esa ciudad, venian con destino a Rio Grande.

Los hechos se registraron a cerca de las 3,30 horas de la madrugada cuando el imputado concurrió al pub DejaVu, localizado en calle Maipú Nº403, momento en que se sentó en una silla donde estaba colgada una campera perteneciente a una mujer que se encontraba bailando junto a su pareja. En ese momento, y según lo detallado por parte de la representante del Ministerio Público, el sujeto habría sustraído la prenda sin que la víctima se percatara, encontrando en uno de sus bolsillos un celular iPhone y las llaves de un vehículo estacionado en las cercanías del local nocturno.

En tanto, la víctima del hurto, tras darse cuenta de la situación comenzó la búsqueda de su teléfono mediante una aplicación del Iphone que le permitió dar con la ubicación de su aparato, el cual se encontraba en poder del acusado, dando cuenta de esto a personal policial, concretando la detención de ambos, pasadas las 9 de la mañana, por parte de detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas, (Biro) de la PDI.

“No conozco a nadie acá, no tengo dónde dormir ni qué voy a comer. Vinimos de pasada, yo me iba por un trabajo en Rio Grande y obviamente que ahora lo voy a perder”, declaró Juan Pablo Sarkissian, de 27 años, tras salir de una audiencia de control de detención, luego de que el magistrado Juan Villa Martínez acogiera la solicitud presentada por parte de la fiscal Rina Blanco, que decretaba la medida cautelar de arraigo regional al ser acusado del delito de hurto de vehículo en Punta Arenas.Según precisó la funcionaria jucidial, Sarkissian habría hurtado el vehículo dejándolo abandonado en pasaje Chañarcillo, en la villa El Golf. Posteriormente, concurrió a reunirse con Jorge Heredia Kovacic, su acompañante de viaje también de nacionalidad argentina, quien se encontraba en proximidades de la Zona Franca, para luego trasladarse hacia una estación de servicio Shell, ubicada en Avenida Bulnes con calle Francisco Bilbao y desde alli partir rumbo a Rio Grande.En cuanto a esta situación, el juez Villa determinó aplicar arraigo regional sin poder salir de Chile para ambos, el cual fue apelado por parte de la defensa de Jorge Heredia Kovacic, argumentando que dicho imputado no habría participado directamente en el delito, por lo que se resolvió establecer la medida de firma quincenal en el Consulado chileno de Río Grande en Tierra del Fuego donde reside, mientras que Sarkissian quedó en libertad, pero con restricción de salida de la región de Magallanes hasta que finalice la investigación de 60 días establecida.