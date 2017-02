La ex gobernadora Fabiana Ríos denunció a través de las redes sociales que desconocidos dispararon contra su vehículo en una camino rural de Pérez, provincia de Santa Fe, cuando viajaba en compañia de sus hijas Betania (27) y Victoria (24) una de las cuales resulto con una herida en una pierna por un disparo.

Río explicó que iban al cementerio a visitar la tumba de la abuela de sus hijas, la madre de Gustavo Longhi, cuando fueron atacadas a balazos. Llamaron al 911 y nunca atendieron hasta que se comunicaron con una comisaría local. En su relato también informó que una de las balas rozó la pierna de una de sus hijas Betania (27) y la hirió.Lo cierto es que no había manera de llegar desde Ushuaia al velatorio. No obstante ello, viaje para acompañar a mi familia y a la suya, a la que siento como propia.Cuando salimos del Cementerio El Prado de la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe , no sabíamos que ruta tomar para llegar al lugar donde debíamos ir, entonces, usamos el Gps del teléfono, que nos condujo a una ruta rural, en el medio de una zona con muy pocas viviendas. Luego de cruzar el pueblo, circulamos unos pocos km por asfalto y la ruta empezó a ser de tierra, había llovido y el camino se tornaba difícil, frente a ello, decidimos retornar y preguntar .Mis hijas y yo estábamos solas, en el medio de un camino rural , habíamos escuchado dos disparos de no sabíamos que arma , ni si se trataba de cazadores furtivos o que.Era todo muy bizarro. Mientras habíamos avisado a la familia que se encontraba a varias decenas de kilómetros de lo sucedido.Son irreproducibles el tono y los términos de mi respuesta. Casi para denunciarme. Les dije barbaridades. Tuvimos miedo.Entonces pienso, que .... Ante una emergencia quizás un topless es más efectivo para la concurrencia policial que tres mujeres solas en una ruta , tratando de denunciar dos disparos de desconocidos.