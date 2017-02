Los legisladores pasaron la sesión preparatoria para el próximo viernes 24 a partir de las 9 de la mañana, al no ponerse de acuerdo la elección de las nuevas autoridades de la cámara.

Juan Carlos Arcando, vicegobernador de la Provincia, dijo que “habían controversia con el reglamento interno de la cámara y la salida que se encontró es convocarla para el viernes”, declaró ante la prensa y aclaró que en el bloque del Frente para la Victoria está todo normal, disipando que exista algún rompimiento.

Tal como estaba previsto, los legisladores no llegaron a ningún acuerdo sobre la elecciones de las autoridades de la cámara para este 2017 y decidieron suspender la sesión preparatoria que estaba prevista para hoy a partir de las 10 horas.El legislador del FPV Ricardo Furlan confirmó la información, explicando que “como marca el reglamento, si bien estaba convocada para hoy, el artículo 2 es clarito, tiene que ser el día 28 y en caso de que sea feriado, se pasa al día hábil anterior”.Luego de más de dos horas y media en que los Legisladores del oficialismo y de la oposición pretendieron acordar no postergar la sesión convocada para este miércoles, finalmente, al no haber consenso legislativo, se procedió a fijar la misma tal como lo señala el reglamento interno de la Cámara.Cabe indicar que el artículo de convocatoria a sesión preparatoria, indica que se debe hacer el 28 de febrero de cada año o, en caso que ese día sea feriado, hacerlo en el día hábil inmediato anterior. En este caso, debería materializarse la sesión para definir las autoridades de cámara, el viernes que viene.