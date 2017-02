Una polémica se desato entre el Ministro de Salud Marcos Colman y el representante de SIPROSA, Jorge Carmassi por la fuga de profesionales en el sistema de Salud provincial, mientras desde el gremio aseguran que se fueron del sistema unos 74 profesionales, que faltan médicos, especialistas y que por las políticas de la gestión Bertone se esperan nuevas bajas.

Carmassi indicó que desde que inició la gestión del ministro de salud Marcos Colman, “se empezaron a producir bajas”.

Desde el Ministerio de Salud informaron que durante el período comprendido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 han renunciado 34 profesionales médicos y se han designado un total de 54, con lo cual el saldo para el sistema de salud es de 20 médicos más.Sin embargo, si se toman en cuenta todas las profesiones, médicas y no médicas, el total de altas asciende a 72, mientras que las renuncias suman en total 46; es decir que el saldo a favor del sistema es de 26 profesionales nuevos.El representante de SIPROSA, Dr. Jorge Carmassi, en dialogo con Radio Provincia, confirmó que son 76 los profesionales que trabajaban en el sistema de salud y que por distintos motivos se alejaron. Advirtió que hay varias especialidades que no cuentan con responsables.El representantes de los profesionales médicos del hospital de Río Grande, aseguró que “son 76 los profesionales médicos, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos y algunos contadores que en esta gestión se fueron del sistema”, generando un “deterioro progresivo de la atención”.En este sentido, aseguró que muchos deciden irse del sistema de salud público porque “la oferta laboral no es tentadora y no tenemos los elementos necesario para desarrollar nuestra tarea con precisión”.El profesional médico opinó que, “la situación de la salud pública es catastrófica” y que “es alarmante, bochornozo y peligroso para la sociedad”.Por ultimo confirmó que no se están realizando estudios de PAP, “porque no hay anatomopatologo; una renuncio y el otro está de licencia por paternidad”, además “no hay oftalmólogo y en odontología falta equipamiento”.