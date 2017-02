La abogada de la denunciante reclama la indagatoria para el cura Cristian Vásquez (35), acusado de abuso sexual a una menor, cuando este se desempeñaba en la parroquia Virgen del Carmen.

La letrada detalló que, “se han recolectado diversos elementos probatorios” ya que además de la declaración de la menor, “hay declaraciones de otras personas que se han acercado a hablar en el marco de la causa”, en la que incluso se aportó como prueba una carta, presuntamente de puño y letra del acusado, pidiendo disculpas.

El caso fue denunciado a finales del año pasadoy durante la feria judicial no se avanzó, en razón de que el acusado no se encuentra detenido por lo que no corren plazos procesales urgentes.La abogada Adriana Varisco expresó, sobre este pedido, “queremos que llamen a indagatoria a la persona acusada de abusar de un menor, porque entendemos que hasta el día de la fecha todavía no lo han llamado ni hay fecha pautada”.Según afirma Varisco, “al día de la fecha ni siquiera se le ha secuestrado el teléfono” al acusado.