El dirigente del gremio judicial Luis Bechis informó por Radio Provincia sobre el paro judicial decretado para este viernes, en rechazo a los cambios que promueve el gobierno nacional para la feria judicial.“Hemos hablado mucho de la feria judicial, y es algo que impone el Superior Tribunal de Justicia que no es vacacional, porque están las guardias que corresponden, y muchos lo mezclan con vacaciones. Se avanza mucho sobre esto, y se beneficia a los grandes estudios, que son los únicos que pueden seguir funcionando sin ningún corte en el año”, aseguró, previendo que va a perjudicar “a los estudios chicos o que no tienen un renombre o un bufete de abogados para brindar asistencia a quien la requiere. Directamente tiene que ver con la flexibilización laboral”, calificó.Respecto del reclamo de recomposición salarial, informó que “a nivel nacional y provincial hemos efectuado las presentaciones relacionadas con el aumento salarial, para poner el sueldo acorde a la inflación que existe”.“Esto no va a ser así –sentenció Bechis-. Hay economistas que han acertado en sus proyecciones anteriores y hablan de un 25%. Queremos solicitar un 10% a cuenta de futuros aumentos y luego acompañar la inflación con el aumento. Queremos acompañar el salario con la inflación”, concluyó.