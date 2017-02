El ministro de Gobierno, Jose Luis Alvarez adelantó que la paritaria docente tendra cinco gremios convocados y que la pauta salarial estará “condicionada a los recursos de la provincia”. El funcionario explicó que la determinación en este caso se tomó “a través de la resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo a fines del año pasado, con respecto a la inconstitucionalidad de la ley 424, que limita la representatividad al SUTEF y ha planteado la generación de una mesa paritaria con la representación de todos los sectores. Es el mismo sistema de la ley 113 para el resto de los escalafones, que prevé la multisectorialidad de todos los sindicatos que tengan representatividad”, dijo.

Sin referencia nacional:

Las pretensiones del 50% de aumento salarial del SUTEF:

El próximo jueves tendrá lugar la primera reunión paritaria docente, por primera vez con representantes de cinco sindicatos, ya no sólo del SUTEF. Aunque a nivel nacional no se abrió el debate, el ministro de Gobierno José Luis Álvarez marcó la urgencia de comenzar la negociación en la provincia, para iniciar sin inconvenientes el ciclo lectivo el 6 de marzo. La pauta dependerá de los recursos disponibles y habrá representantes del área de Economía para exponer la situación.Por FM La Isla, Alvarez explicó que la determinación en este caso se tomó “a través de la resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo a fines del año pasado, con respecto a la inconstitucionalidad de la ley 424, que limita la representatividad al SUTEF. Ha sacado una resolución por la cual ha planteado la generación de una mesa paritaria con la representación de todos los sectores. Es el mismo sistema de la ley 113 para el resto de los escalafones, que prevé la multisectorialidad de todos los sindicatos que tengan representatividad”, dijo.El mandato de los paritarios del gobierno “es empezar las negociaciones, poder escuchar. Va a ser la primera reunión para establecer los temas de negociación, que se establecen siempre en una primera instancia”, indicó.“Por una cuestión histórica, la paritaria nacional siempre estableció una especie de piso. Evidentemente el gobierno nacional ha cambiado la dinámica. Yo no tengo injerencia en lo que decidió el gobierno nacional. El ministro Bullrich tomó la decisión de no iniciar las paritarias nacionales, y contra eso no podemos hacer absolutamente nada”, manifestó Álvarez.Asimismo, le quitó entidad a la falta de pauta nacional porque “en realidad el valor de referencia que tenemos nosotros es otro, y es la capacidad de recursos que tiene la provincia para afrontar la pauta salarial 2017”, dijo.Consultado sobre el pedido que adelantó el SUTEF por los medios, de un aumento del 50 por ciento o superior, respondió que “todas son opiniones y la realidad es lo que se ponga sobre la mesa. Nosotros vamos a plantear la situación de los recursos de la provincia y estableceremos una pauta salarial que sea posible y pagable. De nada sirve una pauta salarial que no podamos pagar”.“Nosotros hemos visto declaraciones públicas donde piden entre un 50 y un 60 por ciento, pero son manifestaciones unilaterales. Se van a escuchar las posturas de cada uno y vamos a buscar un punto de encuentro”, señaló, confiando en que los cuatro gremios restantes sean más flexibles.