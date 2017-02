El intendente de Rio Grande, Gustavo Melella brindó un discurso de más de una hora al inaugurar el período se sesiones del Concejo Deliberante. Donde advirtió que “el contexto social amerita que no perdamos tiempo en otras cuestiones que no sean las necesidades de los vecinos”.

Nogar sigue como Presidente del Concejo Deliberante:

“En los últimos días hemos visto que las viejas costumbres de la política oscura ha resucitado” lamentó, aunque advirtió que “la gente rechaza eso”.Es un año electoral advirtió “el contexto social amerita que no perdamos tiempo en otras cuestiones que no sean las necesidades de los vecinos” por lo que llamó a evitar “los conflictos innecesarios”.Un capítulo importante del discurso estuvo referido a Malvinas sobre lo cual, Melella ratificó que “Malvinas es un principio irrenunciable para la gestión y la ciudad, no podemos hacer silencio por omisión o por acción deliberada ante aquellos que renuncian a nuestro derecho soberano u omiten el tema”.Además renovó la defensa de la autonomía municipal recordó que “juramos defenderla en la Carta Orgánica. Estamos en una discusión que nos hace perder el tiempo. Le pido a los Concejales a tener responsabilidad institucional. No corresponde resolverlo en la Justicia” y ante las críticas por los fondos que se destinan a los municipios fueguino apuntó que “los Municipios recibimos lo que nos corresponde, lo que dice la Constitución”.