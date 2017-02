La Asociación Bancaria confirmó que este jueves 9 y viernes 10 no habrá atención al público durante la realización de asambleas en las que se empezará a definir si el gremio convoca a un paro nacional. En Tierra del Fuego las medidas se realizarán durante las últimas dos horas de atención al público, vale decir que habrá actividad normal hasta las 13 únicamente.

El conflicto entre los bancarios, los bancos y el Gobierno comenzó a fines del año pasado, cuando la mayoría de las asociaciones de entidades financieras acordaron con el gremio una paritaria por encima de las expectativas del Ejecutivo (ver)

Hace algunos días la Justicia falló a favor del gremio, les ordenó a los bancos a cumplir con lo firmado, y le pidió al Gobierno no intervenir en las negociaciones paritarias.

El Secretario General de la Bancaria de Tierra del Fuego, Gustavo Fernández confirmó que las asambleas se realizarán durante las últimas dos horas, por lo cual de 13 a 15 horas no habra atencion al publico.En un comunicado, la Bancaria además convocó a un Plenario de Secretarios General de Seccionales para el lunes 13 de febrero con el objetivo de "determinar la fecha del paro nacional".Recordemos que el acuerdo entre la Asociación Bancaria con las cámaras de bancos públicos y privados preveia una suma "resarcitoria" no remunerativa de $8.000 para sueldos que hayan alcanzado un promedio de $25.000 en 2016.El acuerdo también disponia de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril, que se integrará con una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionará un 10 por ciento de todas las remuneraciones.La situación se agravó cuando algunas entidades no cumplieron con partes del acuerdo, lo que tensó la relación con los bancarios, que amenazaron con medidas de fuerza, luego de esta medida que llevaran a cabo este jueves y viernes.