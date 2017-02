A un actual funcionario municipal de la gestion Vuoto, al cual habia sido denunciado la gobernadora Bertone en su momento por irregularidades (ver)

El abogado Diego Federico Carol quien fue representante ante la Magistratura del Colegio de Abogado de Ushuaia, ademas uno de los integrante del la presidencia la Sociedad del Estado creada por la Municipalidad de Ushuaia (ver)

Puntos observados:



Recordemos que Neubauer tambien paso a integrar el staff de funcionarios de la gestion municipal del intendente, Walter Vuoto, de quien lo une un vinculo familiar con el mandatario municipal.

La medida la determinó el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en base a un dictamen respecto a irregularidades detectadas en su desempeño en el área legal de la Subsecretaría de Trabajo. Los hechos se descubrieron a través de una auditoría que se realizó el año pasado en la cartera laboral, solicitada por su actual titular, Claudio Carreras.La irregularidades fueron detectadas por el organismo de contralor de las cuentas públicas, a través de una auditoría que se realizó el año pasado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, solicitada por el actual titular de esa cartera, Claudio Carreras.En el período que el abogado Diego Federico Carol tenía a su cargo la Dirección de Asuntos Jurídicos y Judiciales de Ushuaia, se pudo ver cierta inacción respecto al cobro de multas y la ejecución de aquellos que estaban en proceso de vía de apremio.En la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, se observaron las siguientes situaciones:-En las causas en que fue decretada la caducidad del proceso de apremio, se podría eventualmente configurar un perjuicio fiscal por el monto de las costas impuestas a la Subsecretaria (de Trabajo), una vez que están sean abonadas. Los expedientes susceptibles de ser causas de este posible perjuicio fiscal.-Causas de apremios con sentencia de remate u homologación de acuerdo, sin impulsar su ejecución: El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo ha dictado sentencia de remate o de homologación de un convenio de pago suscripto por las partes, pero la Subsecretaría no ha impulsado su cumplimiento. En consecuencia no se ha efectivizado el pago total de la multa interpuesta.En tanto por el momento el otro abogado Mauricio Neubauer quien tambien fue señalado por Bertone como el autor del perjuicio millonario contra el estado provincial, no se conocio ningun dictamen del Tribunal de Cuenta, dando a conocer irregularidades y ordenando otro demanda civil.