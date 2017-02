El Concejal Ricardo Garramuño (MPF), manifestó que en el discurso del intendente Vuoto (ver)

“Hemos visto un discurso bastante vacío en cuanto a la obra pública, situación que ya habíamos advertido en el análisis del presupuesto municipal ya que de obra nosotros manteníamos que iba a ser solo el 2% del total presupuestado, y así es, se van a ejecutar solo dos obras de lo que es la reconstrucción vial (Gobernador Paz y Perón) y después se realizan bacheos en distintos puntos de la ciudad” manifestó Ricardo Garramuño y agregó que “la ciudad necesita muchas más obra pública”.

Consultado sobre sus expectativas para este nuevo periodo legislativo el concejal manifesto, “si vamos a decir porque queda lindo que debatamos y hagamos proyectos entre todos y después ingresan proyectos sobre tablas nos quedamos solamente en el discurso”. No se puede aportar nada y salen mal. Pero después uno cuando marca lo que está mal lo tratan de obstruccionista, finalizo Garramuño.

Garramuño, puntualizo que en “algunos de los pasajes de su discurso, el intendente dice que hay concejales que no acompañamos solamente por ser oposición y que ellos están abiertos al diálogo, pero la verdad es que mandan proyectos que son aprobados sobre tablas. No se puede aportar nada y salen mal. Pero después uno cuando marca lo que está mal lo tratan de obstruccionista”.El edil volvió a remarcar, “vi mucha victimización diciendo que en su momento no han llegado los colectivos por culpa de algunos concejales cuando ellos mismos habían prometido que a mediados del año pasado los iban a tener sin pedir endeudamiento”.El Intendente hizo mención al reciclado de botellas PET y de vidrio, sobre este punto en particular el Concejal expresó que él ha tenido la oportunidad de recorrer la zona de trabajo y a su interpretación aún falta muchísimo por hacer.