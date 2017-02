El siempre oficialista legislador Pablo Blanco (UCR), reconoció el acuerdo entre el Ejecutivo Provincial encabezado por Rosana Bertone y el bloque de la Union Civica Radical. Para Blanco “No debe llamar la atención una alianza con el bloque del FPV, el cual es afín al Gobierno nacional”.

Acuerdo FPV-UCR:

“Es exactamente lo mismo. Las autoridades de la Cámara se eligen por mayoría y aquellos espacios políticos que logran los consensos para obtener la mayoría son los que eligen las autoridades. Y diría más: el FPV con la mayoría propia que tiene, podría tener todas las autoridades de la Cámara, pero ve la necesidad de participación de otro espacio político”, dijo, que será en este caso la UCR.

Alianzas de hoy y ayer:

“No le debe llamar la atención que el gobierno provincial tenga una alianza con el bloque que es afín al gobierno nacional. Ellos fueron los precursores en la provincia de Tierra del Fuego en el acompañamiento irrestricto a todas las políticas de Menem que ahora critican: privatización de YPF, ley federal de de educación. El acompañamiento fue irrestricto y a pies juntillas de los senadores del MPF, tal es así que uno de ellos (Oyarzún) estaba en la cadena de mando, como presidente provisional del Senado: venía el presidente de la Nación, el vicepresidente, Eduardo Menem, y atrás Juan Carlos Oyarzún”, subrayó.

El parlamentario hizo público el acuerdo entre el gobierno de Bertone y el bloque radical, y lo consideró natural. Recordó que lo mismo hizo el MPF cuando gobernaba Estabillo la provincia y Menem era Presidente.En diálogo con una FM local se le preguntó si no hubo cierto enojo, dado que la fecha se adelantó para que pudieran viajar los legisladores radicales a Córdoba. “Tanto Liliana Martínez Allende como quien habla y Oscar Rubinos teníamos previsto viajar a la reunión partidaria en Córdoba. Los tres legisladores radicales pensábamos viajar”, confirmó, y aseguró que en principio desde el FPV “habían manifestado no tener ningún inconveniente en acompañar el cambio de fecha, acomodándola a la necesidad de los legisladores, pero después cambiaron de opinión. No se tuvieron los votos necesarios, pero no es la muerte de nadie. Dejaremos de lado la actividad partidaria, que considerábamos importante, porque íbamos a plantear en el seno de la reunión la necesidad imperiosa de que el partido defienda ante el gobierno nacional el sistema industrial de Tierra del Fuego”, manifestó.“Lo que queda claro es que en algunos la palabra ya no tiene ningún valor”, disparó contra los oficialistas que impidieron la sesión, al no dar el voto para apartarse del reglamento, como ocurrió con Ricardo Furlan y Ricardo Romano.Reiteró que “si algunos pensaron que los legisladores radicales no iban a estar en la sesión y podían torcer la voluntad mayoritaria de la Cámara, me parece que están equivocados. Veremos qué surge el viernes en las elecciones, qué consensos se logran, si se mantienen los acuerdos que se habían obtenido para ayer –por el miércoles- o cambian”.Blanco reconoció que los acuerdos se realizaron entre el FPV y la UCR para la distribución de cargos, y dijo que son “los mismos acuerdos que hizo el FPV y un sector del MPF al inicio de las sesiones”, en este caso del período 2016.Aclaró que este acuerdo para elegir autoridades no necesariamente es un acuerdo para aprobar las leyes que se debatan en el periodo. “El año pasado hubo un acuerdo entre el FPV y el MPF para la elección de autoridades y no significó la votación en todo el año porque prácticamente en todas las iniciativas donde el Ejecutivo necesitaba acompañamiento, el MPF votó en contra. No hay que hacer un correlato entre la elección de autoridades y la votación de las leyes”, sostuvo.Dado que la legisladora Mónica Urquiza cuestionó la alianza evidente del gobierno del FPV con Macri y el bloque de la UCR “que es Macri”, según dijo la mopofista, Blanco consideró que “no debería sorprenderle a la legisladora del MPF. Hay que hacerse cargo de la historia, porque algunos hacen como el kirchnerismo y creen que la historia empieza con ellos. Uno ha participado en distintas oportunidades en la Legislatura, y por ahí Mónica perdió la memoria, pero ella (Urquiza) era funcionaria de Estabillo y no debe olvidarse de la alianza que había en el MPF en el gobierno provincial, en el Senado de la Nación, en la Legislatura provincial, y que acompañaron todas las iniciativas del menemismo”, recordó.“Jugamos con la memoria corta, pero yo soy mayorcito y tengo bien frescas las discusiones en la convención constituyente cuando planteábamos al MPF las políticas erradas del gobierno nacional. Ella (Urquiza) no se puede sorprender de que la gobernadora de la provincia pueda coincidir con el bloque que es parte del espacio político del gobierno nacional. ¿Está bien si ella lo hace pero está mal si lo hago yo? –se preguntó-. Hay algunos desmemoriados, inclusive en el propio oficialismo que viven criticando al menemismo y eran acérrimos defensores”, fustigó el radical.