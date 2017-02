Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, elaborado con datos del Ministerio de Educación nacional, indica que Tierra del Fuego es la provincia con el porcentaje más alto de docentes en el sistema educativo fuera del aula, con el 35,5%, uno de cada tres maestros no cumple tareas en el aula.

“Es bueno expandir el plantel de docentes, pero con esto sólo no alcanza, como lo indican las evaluaciones realizadas por Unesco en el nivel primario en América Latina. Cuando comenzaron, hace ya 20 años, ocupábamos el segundo lugar, después de Cuba. En la última, de 2013, nuestros alumnos de tercer grado se ubicaron en Lectura detrás de ocho países latinoamericanos, pese a que Cuba esa vez no participó”, dice Alieto Guadagni, director del CEA entrevistado por el diario Clarin.

Mientras que Claudia Romero, también de la Universidad Di Tella, le encuentra posibles explicaciones a los datos . Afirma que en los últimos años creció el número de docentes desplazados del aula en las escuelas. También los que fueron a cumplir funciones en otras dependencias públicas o, incluso, los que cumplen funciones gremiales.

Con más docentes por alumnos:

