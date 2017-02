Empresas electrónicas instaladas en Tierra del Fuego retornan de las vacaciones con reducción horaria de los empleados. Es el caso de BGH que luego de un año complicado retomó su actividad laboral con una suspensión de los viernes por los próximos seis meses. Además, los trabajadores contratados discontinuos no estarían ingresando durante el primer semestre de 2017.

A esto se suma que los empleados PPD – o contratados discontinuos- que por relación contractual con la empresa deben ser llamados un mínimo de meses al año, no estarían ingresando durante el primer semestre del año pero si recibirían una ayuda económica de 2 mil pesos, según confirmaron fuentes de la propia empresa.

En la planta de BGH de Rio Grande el año 2016 había terminado mal. Cuando los 162 trabajadores de IFSA se quedaban sin trabajo, el mismo día a los trabajadores de BGH les daban permiso de salir antes para que no se sumen al reclamo de quienes se quedaban sin empleo. El regreso del receso de verano no fue mucho mejor para BGH cuyos empleados fueron notificados que –por lo menos hasta mediados de año- se llevará adelante una reducción laboral, y solo asistirán a la fábrica de lunes a jueves.Otras empresas mantienen la misma reducción horaria del año pasado, como en el caso de la autopartista Delphi-Famar, que si bien no cerró sus puertas durante el verano, sus empleados desde hace varios meses se retiran a las doce del mediodía.