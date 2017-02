Preocupa el aumento de casos de abandono de perros en la vía pública en Ushuaia, así lo manifestó la responsable del programa Tenencia Responsable de Mascotas, Viviana Remy, quien confirmó que casi a diario se registran casos de perros abandonados por sus dueños, cachorros y adultos.

La titular del programa, indicó que “en verano, suelen aumentar los casos de abandono de perros, cuando los dueños viajan por vacaciones y los dejan librados a su suerte, sin ningún adulto responsable que los cuide en su ausencia”, aunque confirmó que “este año particularmente, hemos visto un aumento de cachorros y adultos abandonados como consecuencia de la falta de conciencia de los dueños, algo que es realmente preocupante y lamentable y se registra casi a diario”, dijo.

La Responsable del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas valoró el trabajo que se lleva adelante desde el Departamento de Zoonosis para atender la problemática, en su sede de Vito Dumas 220, de lunes a viernes de 7 a 19 horas. “El chipeo, la castración y la concientización son herramientas fundamentales para nosotros. Invitamos a todos los vecinos a sumarse a las campañas y a informarse porque de nosotros depende cambiar la realidad”, afirmó Remy.

Remy llamó a “ser conscientes de que la incorporación de una mascota a la familia no es una obligación, pero sí una decisión que debe tomarse con responsabilidad”. En muchos casos aparecen en malas condiciones de salud –incluso algunos ya sin vida- por tratarse de cachorros que no logran soportar la falta de alimento, agua y calefacción.Remy consideró que la problemática de los perros abandonados o sueltos en la vía pública “es un reflejo de cómo vivimos; del valor que le damos a nuestras mascotas. Viven sin límites; sin cerco perimetral; sueltos; alimentándose de lo que encuentran; generando problemas, pero no es su culpa”, ya que “la responsabilidad es del dueño”, advirtió.“Es importante que de una buena vez todos tomemos conciencia sobre la enorme responsabilidad que trae la decisión de adoptar a una mascota”, expresó Remy, y advirtió que “el problema se genera cuando se incorpora un animal a nuestra familia siendo cachorro, y al crecer se convierte en un ‘problema’ para esas personas. Allí es cuando lo descuidan, lo abandonan”, ante lo cual “la premisa es la de adoptar en lugar de comprar; y hacerlo sólo cuando se tiene el compromiso de saber que es para siempre”, sostuvo.