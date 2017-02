Desde la Cámara de Comercio denunciaron que Hard Rock Cafe en Ushuaia incumple con una ordenanza municipal vigente sobre cartelería, aunque no es el único caso. “Si no estamos de acuerdo cambiemos la ordenanza, pero no puede haber ese tipo de excepciones o libertades”, cuestionaron.

En diálogo con FM del Sur, Iriondo recordó que la ordenanza se sancionó “en 2011 y fue reglamentada en 2013”, prohibiendo “en todo el centro comercial a cielo abierto de San Martín, y en particular en esta parte renovada, la colocación de apoyos en vereda”.

Ushuaia destruida: En cuanto al panorama que ofrece Ushuaia, dijo que “es triste ver el estado general de la ciudad, está llena de pozos, baches, pastizales, escaleras sin escalones o sin barandas, o veredas rotas.

Daniel Iriondo, integrante de la Cámara de Comercio de Ushuaia, aseguró que la nueva cartelería del Hard Rock Café incumple con una ordenanza vigente, aunque no se trata del único caso.“Hubo una gran campaña que se hizo con la buena voluntad de todos los dueños de comercios y frentistas, de eliminar la totalidad de los carteles salientes”, señaló el comerciante.“Si vamos a ser Las Vegas vayamos todos y que cada uno ponga lo que se le dé la gana”, cuestionó Iriondo.Iriondo reconoció que no se trata del único caso, ya que “hay pequeños carteles que poco a poco han ido proliferando en los frentes de los comercios, y calculo que debe haber 6 o 7 en las tres cuadras intervenidas”.Iriondo dijo que mandar inspectores a la calle no implica realizar “inversiones” sino que realicen “la tarea que les corresponde y aplicar sanciones”.“Hablamos con algunas autoridades municipales y ellos están conscientes que la cartelería está fuera de norma. En teoría los están intimando que cumplan con la ordenanza y desde las Cámaras se está enviando una nota conjunta a la Dirección de Comercio para que intervenga, pero ahora queda en manos del Municipio actuar”, cerró.Esta cuidad debería ser un paraíso pero el comentario del turista es que la ciudad está destruida. Las autoridades y los vecinos no son capaces de cuidar. Yo estoy muy negativo con lo que veo y realmente me molesta”, cuestionó finalmente.