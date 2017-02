El padre Aldo Moschetta critico duramente al Obispado y a la Justicia por la inaccion en un caso de abuso sexual a una menor por parte de un cura (ver)

Dudas sobre el proceso religioso:

Duras críticas a la Justicia:

Consultado si existe eso en esta causa agregó, “en esta y en todas las causas por eso la gente está con bronca y harta de todo esto”.

Finalmente apuntó duramente contra el Fiscal Eduardo Tepedino y la Justicia que aún no llamaron a una indagatoria. Sobre el Fiscal señaló que le pedirá explicaciones de su actuar.“Una vez que toma inmediatamente hace un decreto y ordena en razón de los órdenes canónicos una investigación preliminar, considerando al investigador que desee en su momento. Si no tiene un canonista pide a otras diócesis, en esta diócesis el único canonista soy yo, pero acá por pedido del imputado consideró no conveniente que yo estuviera”, reveló.“Me sonó extraño haya accedido a esta petición”, lo que señala que le dijo al obispo personalmente, “debo respetarlo por que es la autoridad máxima y puede designar a quien quiera” dijo respecto del obispo D`Annibale.Sobre si ese proceso en este caso se desarrolla normalmente, Moschetta señaló, “no lo sé y no tengo por que saberlo, si sé indirectamente por que brindé declaración ante el padre y de ahí se fue a Buenos Aires el 15 de diciembre y de ahí no se más nada”.La Santa Sede resuelve y los obispos deben hacer lo que se le indica desde el Vaticano, con instrucciones al obispo sobre si tiene que celebrar “un juicio administrativo penal o un juicio ordinario, según las evidencias consideradas”, relató Moschetta.“Luego esos tribunales pueden sugerir la expulsión, no decidirla, en una decisión que debe resolverla solo el sumo pontífice, el Papa es el único que puede resolverlo”, concluyó explicando el proceso dentro de la Iglesia.Moschetta reparó que incluso mas adelante en este proceso podría intervenir ya que integra el tribunal canónico regional, “hay ocho tribunales inter diócesis, nosotros dependemos del tribunal neuquino”, el cual integram, dijo reparando que es “decisión el obispo” a que tribunal decide enviar el caso ante una devolución de la Santa Sede para llevar al juicio clerical.Resumiendo sobre la actuación de la Iglesia, Moschetta dijo ante la reiterada consulta, “de la actuación de la Iglesia yo hubiera esperado que las cosas se hicieran de otra manera por la celeridad del caso, en otro caso me tocó actuar y la respuesta estuvo en menos de un mes, en este caso la denuncia fue hecha el 9 de noviembre estamos a 20 de febrero y no tenemos respuesta”.En lo que atañe a la parte de la investigación judicial, donde hace días ya la parte querellante reclamó por el llamado a indagatoria; Moschetta fue durísimo, “me extraña mucho que actores de la Justicia secular estén actuando y diciendo algunas cosas que para mi son graves”.“Sería interesante me llame yo necesito que el fiscal me diga eso ante la madre, yo soy juez de un tribunal eclesiástico, no somos estúpidos, no somos tarados para que nos traten mal. Señor fiscal digame si dijo esto, si lo dijo es un grave problema, no conozco a la familia que causa voy a armar yo”, dijo Moschetta ya en tono más enérgico.Sobre todas las circunstancias extrañas que rodean al caso, el padre Moschetta respondió, “yo no quiero pensar eso, y creo que nadie quiere pensar que los jueces y quienes estamos en la Justicia hagamos cosas así, yo al menos no puedo hacerlo, y se lo digo a los actores de la Justicia secular, si ustedes no actúan las cosas se van a volver en contra de ustedes. Si el obispo no actúa, amén de que sea verdad o no, se debe actuar. La celeridad de la Justicia, yo no se si acá se encubre o no, me llaman la atención ciertas conductas”.Moschetta continuó apuntando a la Justicia fueguina “el amiguismo, la incompetencia, la falta de profesionalidad y de experiencia. Vos para ser juez no solo tenés que leer libros, sino leer el mejor libro que es la vida, transitar la vida. Vos no podés ser obispo a los 35 ò 40 años, un juez de esa edad que experiencia tiene en la vida, decide sobre la libertad de las personas. Cual es el miedo de un juez de actuar”, dijo en un caso que cabe recordar lleva un juez subrogante como el joven Dr. Andrés Leonelli.“Que horrible que la gente vaya por las calles con pancartas pidiendo Justicia, ¿que es eso?. Hagan lo que deben hacer dejensé de joder estén con los que sufren, eso es egoísmo, eso es algo que Dios se los va a pedir en cuenta aunque no crean en Dios. Hay una Justicia divina, aunque sus cargos los tengan por acomodo van a tener que rendir cuenta de lo que no hicieron”, concluyó Moschetta en un alegato durísimo y que seguramente marcará un antes y un después en el tratamiento de esta causa.