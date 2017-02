El presidente de la Cámara de Comercio admitió que 2017 no augura una reactivación para la actividad mercantil va de mal en peor. “El consumo no se reactiva y no tenemos expectativa de que eso suceda”, incluso dijo que podría ser peor que el cierre de 2016, signado por el cierre de locales y despidos a razón de una cesantía por día.

“Hay muchos desocupados, también mucha precarización laboral y avizoramos la misma perspectiva con respecto al futuro por lo que pensamos que es necesario hacer tareas de contención para evitar que esto se agudice”, recomendó.

Ventas en cuotas, más dudas que certezas:

“Cuanto más chico es el comercio, más problemas le genera. Pongo un ejemplo: un comercio de nuestra ciudad que no vendía bien, hizo descuentos y liquidaciones hasta en tres pagos, pero ahora resulta que en cuotas debe afrontar intereses aun a costa de su rentabilidad y reposición. La mayoría de los comercios pequeños no tienen condiciones favorables de financiamiento, a diferencia de grandes cadenas. No puede competir, porque los mismos bancos muchas veces no ayudan a ese escenario”, remarcó.

En ese sentido, Iglesias aseveró que la actividad “no repuntó nada. La situación en la ciudad de Rio Grande va de mal en peor porque el consumo no se reactiva, no tenemos expectativa de que eso suceda, sobre todo con la problemática de la pérdida de puestos laborales en varios sectores. Está todo muy delicado”.Asimismo, el reconocido comerciante local consideró que “otro factor de esta época es siempre la estacionalidad, hay mucha gente de vacaciones y también, empezamos a notar la venta domiciliaria difundida en las redes sociales que es cada vez más importante”.Otro punto que Iglesias analizó con cierta crítica pero a su vez a la expectativa de conocer su impacto real es el plan de precios que ha implementado el Gobierno nacional donde los comerciantes deben exhibir el precio de lista, el precio final por pago contado y el valor del producto si se paga en cuotas y el correspondiente interés.Por ello, dijo que “le pedimos al Gobierno nacional y al provincial que se haga una campaña aclaratoria. Muchos comercios quieren comunicar lo que tienen para vender pero no saben cómo hacerlo porque hay muchas dudas sobre el costo financiero total y otros gravámenes que, por otro lado, el consumidor no anda con la calculadora para sumar y restar”.Por último, José Luis Iglesias consideró que “no se está cuidando el comercio interno. Es una política comercial interna que no repercute tanto en grandes comercios y que complica al comerciante de escala mediana o chica, aunque al consumidor, por ejemplo en algunas cosas lo beneficia”.