En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto en su discurso planteo la defensa de la autonomía municipal. “No voy a ser el intendente que ni siquiera intente entregar ni medio milímetro de los recursos ni la autonomía municipal. “Voy defender lo que tengo que defender que son mis trabajadores, mi municipalidad y la soberanía de la patria”, enfatizó. Dijo que el Gobierno se subio a una aplanadora para arrazar con todo y de regularizar los barrios informales.

“También está el contexto económico y social que nos toca atravesar”, recordó, acerca de las deudas de la gestión anterior. “ Cuando terminamos de organizar la deuda flotante que teníamos nos encontramos con que superaba los 200 millones . No es hablar del pasado ni hacer una mirada retrospectiva sino que tiene que ver con la realidad que nos toca atravesar todos los días. Con el recurso que ingresa tenemos que definir si compramos insumos o pagamos a proveedores a los que les están por rematar la casa. A eso se suma la deuda que mantiene el gobierno provincial con el Estado municipal. No son decisiones fáciles. Pese a eso el año pasado logramos cancelar 1/3 de la deuda que nos dejaron”, informó.

“Y cuando hablo de dignidad y orgullo hablo de defender la autonomía municipal y las Malvinas más allá de los compromisos que tengamos. Primero hay que defender lo nuestro, primero Ushuaia, primero Tierra del Fuego, las fuentes laborales de los fueguinos, nuestros trabajadores, nuestra calidad de vida, no permitir que nos sigan avasallando. Los recursos de las islas Malvinas son argentinos y no hay que resignar ni medio milímetro. Es una causa de todos y se defiende con dignidad”, enfatizó.

También hizo un repaso de las principales acciones del Municipio y los ejes de trabajo. “El proyecto Urbano Ambiental, con sus modificaciones, permitió que estemos llevando adelante la política de distribución de tierras con 550 lotes que ya han sido preadjudicados a los vecinos. Para nosotros fue muy importante porque se trata también de ir desandando, rompiendo la burbuja inmobiliaria que se había creado a partir del cierre de padrón de demanda habitacional”, recordó.Por otra parte, se refirió al programa de recuperación vial. “Tenemos un déficit y es nuestra principal preocupación, hhemos cambiado el equipo de planificación, que conduce una persona a la cual respeto muchísimo que ha hecho mucha obra pública en esta provincia y ha llevado adelante la mayoría de los planes federales de vivienda que hoy todavía se están anunciando, que es Gabriela Muñiz Siccardi. Ha demostrado su capacidad de conducir un gran equipo y ha llegado a la municipalidad para empujar con todos del carro”.Vuoto expuso que “tenemos un equipo con mucho profesionalismo que está permanentemente viendo cómo mejoramos.. El gobierno permanentemente propone una relación con el municipio, trabajadores, de o te sometes o no hay nada. Es muy difícil confluir en ese concepto”.En este punto, mencionó “la retracción económica que ha tenido la provincia con una pérdida de 5400 puestos de trabajo. Está bueno discutir políticas municipales pero está bueno no callarse porque se viene una etapa de defender la provincia, lo que somos, de defender la historia. Han convocado a discutir la ley nacional de coparticipación. Eso no va a terminar bien para los fueguinos. Puedo asegurar que no va a terminar nada bien. Entonces uno no puede acallar la cantidad de trabajadores despedidos, los ajustes”.También expuso “el déficit de regularizar la situación de los barrios informales, que es un déficit social, económico y político. 3500 familias viven en esos barrios informales que son el resultado de la política de cierre del padrón de demanda, el resultado de la motosierra que partía las casas son pibes adentro.. Regularizamos el barrio Latinoamericano, primer barrio regularizado después de 20 años”.El intendente fue crítico del gobierno provincial al señalar que “Cuando uno cree que a los municipios los tiene que arrodillar, es complicado. Las relaciones humanas, políticas, en la vida no se trata de ser sometidos o someter, se trata de buscar consensos o equilibrios. Se viene un año de mucha defensa de las autonomías municipales. He escuchado a dos o tres concejales solamente plantear fuertemente la discusión. Llamo a que todos tengamos la defensa de la autonomía municipal.. Las convicciones son las mismas de cuando hice campaña, no dejé nada en la puerta del despacho. Sigo defendiendo lo mismo. No voy a ser el intendente que ni siquiera intente entregar ni medio milímetro de los recursos ni la autonomía municipal. Agradezco a los legisladores las 5 firmas que lograron que el gobierno, en un acto desesperado, retire el tratamiento de urgencia. No voy a permitir que nadie violente la autonomía de nuestra querida ciudad. Las paritarias las decido yo con mis trabajadores”.“Me he equivocado muchísimas veces, no de mala fe, quizás por inexperiencia, por velocidad. Pero jamás van a escuchar de mí que no puse lo que tenía que poner para defender lo que tengo que defender que son mis trabajadores, mi municipalidad y la soberanía de la patria. Primero lo nuestro, primero Ushuaia”, concluyó.