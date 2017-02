La gobernadora Rosana Bertone sigue en su afán de quitarle autonomía al intendente Melella y ahora no tuvo mejor idea que impulsar la municipalización de la Margen Sur, en declaraciones a la prensa, sostuvo que podría ser una solución "a una zona que necesita tener más presencia del Estado". Sin embargo, evitó confrontar con el intendente Gustavo Melella y apuntó contra "la poca experiencia" de sus funcionarios.Aunque recordemos que desde 2014 un grupo de personas impulsan la medida (ver)

Recordó que existen “presentaciones de vecinos que no son nuevas y que vienen de vieja data”, entendiendo que “realmente hay que poner más la mirada del Estado” en ese sector de Río Grande.

“Nosotros por más diferencias que hemos tenido en el caso de Ushuaia pudimos trabajar muy bien con la Municipalidad en el caso del barrio 11 de noviembre. En un momento de mucha tensión con el intendente Vuoto, lo pudimos hacer y los vecinos no fueron rehenes de esa situación. En este caso debería pasar lo mismo”, afirmó.

Bertone sostuvo que la propuesta de municipalización de la Margen Sur “quizás es una solución desde mi punto de vista”.“Quizás si ellos tuvieran una propia representación, esto consolidaría de alguna manera distinta de dialogar, tendríamos otro actor con quien discutir”, enfatizó. Y recordó que desde el Gobierno “estamos próximos a inaugurar la Comisaria y queremos brindar más servicios bancarios, queremos otros centros de atención de salud, otra escuela”.“La gente es inteligente, podrán no tener estudios universitarios algunos, pero saben quién es quién. Puede ser que esto, mirando el lado positivo, posibilite que se hagan las obras que se tienen que hacer y que se pongan a trabajar. Y por otro lado, me sirve para que mis funcionarios tengan que dar más respuestas de las que dan habitualmente. Trato de ver en esta confrontación, un lado positivo. Porque la verdad que es algo que no se puede creer”, dijo.Por último, corrió de los enfrentamientos constantes entre el Gobierno y el Municipio al intendente Gustavo Melella, apuntando en cambio a “la poca experiencia que tienen quienes están hoy en cargos designados”.