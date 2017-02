Desde el Ejecutivo, el Ministro de Gobierno y Justicia, Jose Luis Álvarez, indico que luego del pedido por parte de ATE de un aumento salarial, se les informo que "tenemos que buscar la manera de empezar a atender la diferencia entre los distintos escalafones y la realidad de los trabajadores, hay trabajadores muy relegados y otros que económicamente están muy bien, la intención del estado es atender al trabajador que ha quedado mas relegado respecto de su salario". La intención del Ejecutivo es dilatar lo mas posible cualquier tipo de mejora salarial a los activos antes del mes de marzo, para evitar así mismo tener que pagar dicho aumento al sector pasivo, ya que ahora como los mismos solo reciben dos aumentos previsionales anuales, si no se da aumento antes de marzo deberán esperar hasta el segundo semestre del año para cobrar cualquier mejora.

Recordemos que la propia gobernadora habia manifestado que el proyecto que crea la comisión ministerial del salario, que “hay muchas inequidades” dentro de la administración que “es necesario que sean ordenadas, y dijo que incluso “son situaciones que han sido planteadas por algunos sindicatos”.

La Mandataria ratificó que se trabajará junto con los sindicatos, explicando que “desde los propios gremios nos han planteado por las diferencias que hay entre los trabajadores de la administración pública”. A igual trabajo igual remuneración, eso no es respetado en Tierra del fuego y ese es uno de los problemas que desde el primer día hemos planteado”.

Álvarez señaló que "la situación de los recursos de la provincia es de público conocimiento y tenemos la realidad nacional que impacta directamente en la merma de los recursos disponibles" y agregó que "tenemos una situación muy acuciante donde el 90% del recurso está destinado al pago de salarios, con lo cual la disponibilidad es reducida".El Gobierno apunta a sueldos que se pagan en algunos entes descentralizados y defendió los proyectos de ley enviados a la legislatura con tratamiento de urgencia aseguró que “no se está haciendo nada ilegal” y recalcó la necesidad de trabajar en un reordenamiento del Estado Provincial que nunca se quiso encarar ni se hizo.En ese sentido se trabajará junto a los sindicatos ya que “desde los propios gremios nos han planteado por las diferencias que hay entre los trabajadores de la administración pública”.Asimismo dijo que se buscará corregir lo que consideró una “anomalía” en la administración pública ya que consideró que mientras algunos reciben pagos de buenos salarios otros no lo hacen. Consideró que hay que tener una “mirada más en conjunto, no puede ser que un ente se dé un aumento sin considerar al resto de los trabajadores y que existan semejantes diferencias salariales. A igual trabajo igual remuneración, eso no es respetado en Tierra del fuego y ese es uno de los problemas que desde el primer día hemos planteado”.