Reunión entre Gobierno y gremios de la Salud, desde ATSA anunciaron que pedirá un 25 por ciento de aumento salarial para el primer semestre y manifestaron su desacuerdo con la participación de ATE y UPCN de la reunión paritaria convocada por el Ejecutivo.

Además indicó que buscan aumentar el valor de las guardias, ya que actualmente, “un compañero que hace una guardia de 12 horas un domingo cobra 400 pesos de bolsillos”.

Por ultimo manifestó que desde ATSA, se regirán en el marco de las paritarias con lo que dice, “el expediente 1947 del 2007”. La misma establece que, “estaban invitadas las partes pero nunca participaron”.

Desde ATSA Aseguran que la base de discusión sera del 25 % para el primer semestre, ademas solicitan que se aumente el valor de las guardias y no descartan que de no hacerlo, haya una renuncia masiva las mismas.Recordó que el año pasado, “solo tuvimos 2500 pesos de bolsillo de aumento”, y que este año solicitan, “25% en el primer semestre”.Ante esta situación el dirigente no descarta que haya, “renunciar a las guardias, como pasó en el 2012”.“Fueron sacados los planes del hospital y van a ser reubicados en las escuelas”, explicó Pérez y agregó que los trabajadores Pomys, “no son remplazados cuando se jubilan”.