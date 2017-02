El reclamo salarial de los empleados estatales divide las aguas en el gremio de ATE, puesto que desde la Seccional Río Grande indican que plantea solicitar un aumento para los estatales del 18 por ciento, coincidente con los números que barajan desde el Ejecutivo. Desde Anusate manifestaron que algunos dirigentes de ATE se presentará a “discutir” salarios con los pantalones en la mano y los labios pintados, cuidando los intereses del patrón, en clara alusión a los dichos del Secretario de ATE, Marcelo Cordoba. Recordemos que si desde el Ejecutivo se otorga un aumento salarial a los empleados estatales recien en Marzo, los jubilados cobraran el mismo recien en el segundo semestre del año, en lo que parece ser una jugada del Ejecutivo para alivianar las cuentas en la Caja Previsional en complicidad con el gremio estatal de ATE.

Comunicado de prensa de ANUSATE:

Todo indica que este 2017, la dirigencia de ATE Tierra del Fuego, se presentará a “discutir” salarios con los pantalones en la mano y los labios pintados, cuidando los intereses del patrón.

El dirigente gremial Marcelo Cordoba aseguro “no queremos generar falsas expectativas en los compañeros, no quedan dudas que tiene que haber discusión salarial en forma inmediata y por eso hemos sido tan insistentes solicitando las reuniones para esta discusión y deberíamos arrancar para el primer semestre con un porcentaje de entre un 18 a un 25 por ciento”, al tiempo que lanzó una crítica hacia el gremio docente por el pedido de aumento salarial: “No se puede decir a los trabajadores que se va a conseguir un 60 por ciento. No hay que se demagogo en eso”.Sin embargo, aseguró una vez más que “hasta que no avancemos en la negociación no queremos generar falsas expectativas en los compañeros, porque cuando eso sucede se termina chocando contra una pared de cemento”.“Los titulares dan muestra clara del grado de connivencia entre los dirigentes de ATE Tierra del Fuego -fieles guardianes del presupuesto provincial- y la gestión FPV-PRO, siguiendo el lineamiento de matar al enemigo, atacando con declaraciones agraviantes no solo a otro dirigente, sino en su persona a todo el movimiento de trabajadores que podemos palpar día a día la pérdida constante de nuestro poder adquisitivo.En este sentido entonces y en un breve repaso, es preciso mencionar que la recomposición salarial obtenida durante el año 2016 -según Marcelo Córdoba- no alcanzó el 10%. Datos oficiales nos indican que la inflación del mismo año fue del 42%, es decir que los trabajadores estatales y municipales quedamos -gracias a la conducción de ATE- en un 32% por debajo de ese número. La proyección para el 2017 de inflación anual, teniendo en cuenta distintas consultoras superará ampliamente el 30%.Con una simple suma preescolar, no resulta para nada descabellado ni de ignorantes pedir un aumento salarial del 63%. Es necesario que de una vez por todas las conducciones dejen el rol de portavoz de la patronal para luchar por los intereses de quienes representan, sin menospreciar con la bajeza de los agravios un pedido legítimo. Marcelo y Carlos Córdoba deberían recordar que en ATE las luchas se ganan o se pierden con los trabajadores movilizados y en las calles, no naturalizando la discusión de escritorio y a puertas cerradas. Lejos de seguir el mandato patronal, deberían acercarse y escuchar a las bases, aquellas a las que solo vuelven en épocas electorales”.