La presentación la hizo el abogado Maximiliano Palladino ante el Tribunal Oral Federal de Ushuaia, donde pide que se desestimen las escuchas telefónicas del caso “Hermandad Verde” (ver)

“Pedimos que se desgrabe la totalidad de las intervenciones telefónicas por Gendarmería, y se incorpore la declaración de Billena a la causa”, dijo el abogado de Olmos, expresando que el resultado de las escuchas llega a la Justicia “editado por la Policía”.

El caso tiene planteada la realización del juicio oral y público en Ushuaia para el 13 de marzo.

La defensa del uniformado objeta el resultado de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía. “A la Justicia llegan ya editadas” planteó el abogado poniendo dudas al no haberse apartado la Policía al estar involucrado uno de sus integrantes. Olmos fue vinculado a la causa por escuchas telefónicasen las que se lo acusa de filtrar información a la banda, ante lo cual su defensor el doctor Maximiliano Palladino interpuso un recurso ante el Tribunal.Palladino hizo alusión asimismo a las declaraciones públicas de otro de los procesados en esta causa, el recluso Ariel Billena, quien en relación a otro hecho de narcotráfico marcó la existencia de “complicidad” de la Policía en estos casos, “no sé si son ciertos los dichos de Billena, pienso que la investigación no fue un fiel reflejo de lo sucedido y fue direccionado hacia Olmos, como un chivo expiatorio demostrando que se limpiaba la fuerza, cuando por atrás puede pasar otra cosa”, dijo Palladino.“Queda la sospecha de si se grabaron todas las escuchas, y si se presenta lo que la Policía considera de interés, tiene una edición. El control judicial se complica si se eliminan ciertas intervenciones, escapa al control judicial, por eso no solicitamos la suspensión del juicio, sino que se tenga en cuenta lo que dijo Billena de complicidad de la Policía y que por ende actúe una fuerza que nos garantice más independencia en su accionar”, dijo el letrado.