Luego de la frustrada sesión preparatoria el bloque del oficialismo esta que arde y quien actuó de vocera del grupo de parlamentarios del Frente para la Victoria fue, Myriam Martínez, quien directamente acusó a los legisladores del bloque Ricardo Romano y Ricardo Furlan de traidores, de atentar contra el proyecto de gobierno de Rosana Bertone, dijo que pedirá que el caso se trate en el seno del Partido Justicialista por si cabe alguna sanción, en el peronismo el que gana gobierna y el que pierde acompañada dijo, la parlamentaria, visiblemente ofuscada.

“Estoy muy dolida por la actitud del legislador Ricardo Furlán, que parece un opositor arreglando con el Movimiento Popular Fueguino, también con el legislador Romano, puedo entenderlo de él por la poca experiencia que tiene en el ámbito de la política, pero la palabra es una sola y la lealtad al proyecto también” ahora “tenemos que dar la cara a nuestros compañeros, siempre la doy”.

La legisladora envió un mensaje claro a Furlan y Romano: “Si no estás de acuerdo con este proyecto político, o te quedás o te vas. No hay otra vuelta, porque la que conduce el PJ es la compañera Rosana Bertone y es la gobernadora de Tierra del Fuego; y el FPV pertenece al espacio político que conduce Rosana Bertone”, dijo.

“Furlan atenta contra el proyecto de la gobernadora Bertone” y si hubiera sido por voluntad de los dos integrantes del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Ricardo Romano y Ricardo Furlan, la sesión preparatoria convocada se hubiera podido concretar, porque con esas dos voluntades podía haber un apartamiento al reglamento y llevar adelante la misma, a pesar que la fecha no era la correcta.La parlamentaria no negó la posibilidad “una fractura” del bloque oficialista y hasta la consideró “saludable” para “terminar con la hipocresía”.En este sentido acusó que “quienes están operando para que esto pase son las intendencias de Ushuaia y Río Grande, lamento que le digan a la sociedad una cosa y hagan otra por atrás como ofrecer cargos legislativos desde la intendencia de Río Grande. Esto fue una operación política”.“Tenemos que terminar con esto que ha pasado en el peronismo, que cuando perdemos en vez de acompañar, traicionamos. Por eso yo he estado en contra de las internas, porque he participado y lamentablemente a veces se pierde por un voto y nunca tenés la legitimidad, porque el que pierde se enoja. Ha llegado la hora de hablar con la verdad, yo soy una mujer de mucho compromiso y acompañé este proyecto desde siempre. He acompañado a Rosana, con muchas diferencias que he tenido con ella y también con muchas coincidencias, siempre pensando en el bien común de los compañeros”, manifestó.“Si los compañeros quieren hacer lo que quieren, si quieren tomar decisiones propias, consensuar por su lado, lo pueden hacer y se harán cargo de sus decisiones. Pero no nos pueden arrastrar a nosotros a fracturarnos y dividirnos, porque no lo vamos a permitir”, avisó. Espera que en la reunión del congreso partidario los legisladores “den la cara” para explicar su conducta.“Hoy los responsables de lo que está pasando tienen dos nombres y se llaman el legislador Ricardo Furlan y el legislador Ricardo Romano, y se tienen que hacer cargo”, reclamó.Cabe indicar que para apartarse del reglamento, los Legisladores debían reunir diez votos y solamente contaban con los seis del bloque del Frente para la Victoria y los tres de la Unión Cívica Radical. Estos últimos eran los más interesados en hacer la sesión preparatoria, en razón que este jueves y viernes se realizará una reunión de la Convención Nacional del radicalismo, de la que pretendían participar.