“Hay una ley vigente, que es la 424, que es obligatoria cumplirla sobre todo para el estado, pero que desde mediados del año pasado el Estado incumple porque no produce la convocatoria a reunión paritaria”, apuntó.

Más allá de los argumentos jurídicos planteados, fundamentó su opinión en otro hecho de la realidad. “El año pasado hubo un 40% de inflación y para este año, siendo prudentes, digamos que va a haber un 20%; con lo que tenemos un atraso salarial del 60%. Lo que el SUTEF está pidiendo es esa diferencia, lo que es razonable y justo. Pero cuál va a ser la propuesta que va a llevar el Gobierno” a la mesa de negociación, indico.

El abogado del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, Raul Aciar afirmó que hay “una maniobra del Gobierno para colocarse por fuera de la ley” que en nada colabora al sostenimiento de la paz social.Aciar rememoró que al año pasado “el Ministro de Trabajo cerró la paritaria porque dijo que tenía una petición de otros gremios, con representación minoritaria dentro de docencia, y como no puede hacerlos ingresar a la paritaria cierra el expediente”.Por ello, y ante lo que calificó como “una dilación no justificable por parte de la Justicia, ahora presentamos una acción de amparo, que nos habilita la feria, y antes de febrero vamos a volver a solicitar dictado de sentencia” para que haga cumplir la ley de paritaria docente que, según precisó, determina que cuando una de las partes pide la convocatoria esta deberá hacerse efectiva “en un plazo perentorio de 5 días”.Sostuvo que en un Estado de Derecho, que se precie de ser tal, “la única manera de resolver estas cuestiones es dentro de la ley, porque la finalidad de todo esto es proveer a la efectiva vigencia de la paz social, y yo digo que así vamos a un conflicto. Ojalá me equivoque, pero acá se viene un conflicto que nadie puede parar”, vaticinó.