El Gobierno Nacional impulsa una reforma para suprimir la feria judicial, la iniciativa ya despierta quejas y rechazos entre los jueces; el receso anual se extiende actualmente a 45 días.

Qué pasa en la feria: Durante la feria judicial no corren los plazos legales en los procesos en curso de todos los fueros, aunque los casos de urgencia son atendidos y resueltos por autoridades y empleados de turno.

Efectos de la medida:

"Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados en Tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero", aunque admitió que un descanso de 45 días es un "privilegio", consideró que habría que "ampliar en dos horas el horario de atención, con dos turnos", indico Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Estadísticas:

Elección de jueces:

Expediente digital:

La reforma prevee eliminar la feria judicial, el receso durante el cual los tribunales cierran sus ventanillas habituales y mantienen turnos únicamente para atender temas de urgencia. Hasta hoy ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno: para algunos políticos, se asemeja a unas vacaciones de privilegio.El funcionario ensayó la experiencia cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones."Lo que se plantea es dar la discusión de cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público durante tantos días"Al respecto, la organización Fores elaboró un informe, en el que cuantificó que "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y que "el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año".Durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, Garavano suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en etapas: primero con una prueba piloto durante el receso invernal y, más tarde, durante el verano. Los fiscales y sus colaboradores podían tener sus vacaciones entre diciembre y abril, con un cronograma coordinado para conservar dos tercios de personal cuando la fiscalía estaba de turno y al menos un tercio en el resto de los días.Fuentes del máximo tribunal aseguraron que "cualquier cambio en la reglamentación se hará a partir de un consenso previo con los gremios de los judiciales".En Comodoro Py, donde se tratan los casos de corrupción más resonantes, los pasillos están despoblados de abogados, aunque muchas causas siguen su curso porque tienen detenidos o porque requieren medidas inmediatas. Hay, también, jueces y fiscales que aprovechan el silencio de enero para leer los casos y avanzar con el trabajo atrasado.Un juez federal que, tras algunos días de vacaciones, comenzó a leer expedientes en su despacho defendió la feria, al considerar que "unificar las vacaciones de la familia judicial es importante para ordenar la actividad". Y áñadió: "Muchos adelantamos trabajo clave".La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, consideró que el inconveniente de eliminar la feria "no será tanto para los jueces como para los abogados, sobre todo los que no pertenecen a grandes bufetes"."Para los magistrados el trabajo es de dedicación completa, no es cierto que sólo se trabajan seis horas", consideró. El secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, prefirió no difundir ninguna postura oficial desde el sindicato por el momento.El plan del Gobierno tiene como antecendete un informe de Fores (Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia)Promueven soluciones tempranas y métodos alternativos de resolución de conflictos para ahorrar los recursos económicos y el tiempo que requiere un proceso judicial tradicionalLa reforma procesal civil y la reforma procesal penal incorporarán audiencias públicas para resolver los conflictos. Los juicios orales volverían al sistema más ágil, sencillo y accesible