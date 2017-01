Una enorme grieta en el hielo que duplicó su tamaño en sólo tres meses bliga a desalojar una base antártica la Halley VI, la estación es crucial para monitorear el cambio climático.

"Partes de la plataforma de hielo se separan periódicamente de la capa de hielo flotante, creando icebergs", detallaron. Los glaciólogos hicieron modelos computarizados y crearon mapas para determinar la probabilidad y el impacto de la grieta, pero hubo "suficiente incertidumbre" como para preocuparse.

El BAS cerró el comunicado aclarando que "se están haciendo todos los esfuerzos para continuar los experimentos científicos en curso" y que se estaban explorando las "opciones para reasignar temporalmente equipos de investigación" y apoyo técnico a otras partes de la organización.

La nueva grieta en la Antártida obligó a los científicos de la estación británica la cual estará cerrada durante el invierno como "precaución prudente", comunicó el British Antarctic Survey (BAS).La estación Halley VI, compuesta por ocho módulos construidos sobre piernas hidráulicas con esquís gigantes, se encuentra en la plataforma de hielo Brunt desde 2012 y fue diseñada pensando en su potencial movimiento.Los cambios en el hielo -y en particular el crecimiento de esta nueva grieta- presentaban un "panorama glaciológico complejo" que significaba que los científicos no podían predecir con certeza qué pasaría con la plataforma de hielo en el próximo invierno.Hay 88 personas en la estación, la mayoría permanecen allí sólo en el verano y luego vuelven a Inglaterra. El problema radica en que podrían ser evacuados rápidamente si el hielo se fractura en los meses de calor, pero no durante el invierno, con la oscuridad de 24 horas, temperaturas extremadamente bajas y el mar congelado."Queremos hacer lo correcto para nuestra gente. Llevarlos a casa para el invierno es una precaución prudente dados los cambios que nuestros glaciólogos vieron en la plataforma de hielo en los últimos meses ", dijo.Las mediciones de ozono en Halley VI condujeron al descubrimiento del agujero de ozono antártico en 1985 y la estación es crucial para monitorear el cambio climático.