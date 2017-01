Los agentes judiciales cobrarán más sueldo por no faltar ni llegar tarde, sera un plus salarial con un incremento del 5 por ciento del sueldo básico que cobran, será pagado a cada agente judicial que “no incurran en inasistencias y llegadas tardes”. Así lo resolvió el Superior Tribunal en una acordada que tendrá vigencia a partir de febrero.

“Resulta procedente disponer las medidas pertinentes para reconocer el trabajo destacado de los agentes y promover tal desempeño, estableciendo para quienes no incurran en inasistencias y llegadas tardes, un adicional remunerativo sobre el sueldo básico por Presentismo", indica en los fundamentos la Acordada.

Sostienen que en “el mismo sentido, fortalecer al equipo de trabajo, brindándole continuidad y evitando la sobrecarga de tarea en sus compañeros, ayuda a brindar un servicio de justicia operativo y eficiente. Para aplicar dicho reconocimiento resulta indispensable implementar un sistema de control que identifique adecuadamente el ingreso de los agentes con la tecnología disponible en el mercado”.

Con la firma de la Acordada 160/16, los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik, crearon un adicional remunerativo del 5% sobre el sueldo básico en concepto de “Adicional Presentismo" para los agentes judiciales (niveles S0G a E11 inclusive) que no incurran en ausencias y llegadas tardes durante todo un mes calendario, que en consecuencia cumplan con el servicio en forma efectiva durante dicho lapso. No se contemplará excepción alguna.Puntualiza que “la predisposición y responsabilidad denotada por quienes cumplen horario y no registran ausencias, extremando los cuidados para evitar ausentarse de su lugar de trabajo y permitiendo de esta manera el normal desenvolvimiento de la tarea judicial, debe ser reconocido”.