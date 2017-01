El ministro de Educación, Diego Romero sostuvo que el llamado para la discusión salarial se hará “democráticamente” aunque la Justicia todavía no ha determinado el cumplimiento de la ley de paritaria provincial docente Nº 424.

El jefe de la cartera educativa, Diego Romero aclaró en Radio Nacional Ushuaia que a nivel local no se ha resueltó solo llamar al SUTEF en la mesa de negociación pero determinó que “en la gestión de la Gobernadora, nadie trabaja aisladamente, lo hacemos articuladamente en todos los temas y lo que se determine con los otros ministros se va a hacer. Hay una resolución del Ministerio de Trabajo que determina que participe democráticamente todos los gremios docentes”.

En Tierra del Fuego “el llamado se hará en febrero”, dijo sobre la paritaria para convocar al sindicato docente y “por supuesto” que el Gobierno irá con una propuesta salarial.

Cabe recordar que la entidad sindical docente de Tierra del Fuego presentó, en el Juzgado Laboral de la ciudad de Ushuaia, el pedido para que se intime al Gobierno provincial al cumplimiento de la ley de paritaria provincial docente Nº 424 en el mes de agosto. Sin embargo, iniciada la feria judicial, el Juez Laboral Guillermo Penza no respondió absolutamente nada al respecto.No obstante, aclaró que “vamos a ver que determinará la Justicia en relación a esto pero hay voluntad política que la paritaria sea de forma democráticamente. La convocatoria está para todos los gremios”.“A nivel nacional no está oficializado que haya un encuentro”, indicó por su parte Romero y agregó que en el último Consejo Federal de Educación se determinó que la discusión salarial se focalizará en cada provincia. “Cada región de los ministros de educación deberá elegir a un representante para las paritarias nacionales en este marco será el gobernador de Chubut el portavoz de la provincias patagónicas”.Acerca del proceso de titularización que fue cuestionado desde el gremio SUTEF, respondió que “los dirigentes que hablaron sobre ello saben muy bien que no se termino el proceso del 2011 por eso he hablado con la Gobernadora y he tenido reuniones con la Junta de Clasificación y Disciplina para terminar con todas las titularizaciones de los años anteriores y dar un plazo de 60 días a partir de la presentación de los docentes para que todas las escuelas presenten la documentación correspondiente y se hagan los decretos para la titularización. No vamos a extender mas el tiempo. Para el mes de abril deberán estar todos los procesos”.Reconoció que en el periodo de receso se ha hecho una planificación en las escuelas que no se pudieron intervenir el año pasado, aquellas que necesitan mayor mantenimiento están como prioridad. “Si bien el 2016 no se puedo completar con todas las escuelas, hemos logrado que estén todas en condiciones al empezar las clases”, finalizó.