Desde mañana miércoles 1 de Febrero rige el nuevo sistema de estacionamiento medido en Río Grande, un detalle con las dudas y las consultas mas frecuentes por parte de los vecinos respecto al servicio de Estacionamiento Medido que se pone en marcha este 1° de Febrero.

¿Qué calles comprenderá el Estacionamiento Medido?:

¿Cuánto cuesta la hora de Estacionamiento?:

¿Cómo abono el Estacionamiento Medido?:

¿Cómo consulto en saldo de mi cuenta?:

¿Cuáles son los comercios adheridos al Servicio de Estacionamiento Medido?

¿Cómo se controla si tengo el Estacionamiento Medido activado?: Los controladores de Estacionamiento Medido recorrerán las calles durante el horario en que está vigente para supervisar por sistema, las patentes de los automóviles estacionados.

¿Cómo identifico a los controladores del Municipio?:

¿Cómo y dónde puedo obtener más información, efectuar consultas y/o reclamos?:

¿Qué pasa si inicié el estacionamiento con el celular y me quedo sin crédito?:

¿Qué pasa si inicié el estacionamiento con el celular, son las 20Hs y no dí fin de estacionamiento?:

¿Qué pasa si no tengo celular o poca batería?:

¿Cómo se realiza la excepción de pago por discapacidad?:

¿Quiénes están exentos de abonar Estacionamiento Medido?:

Vehículos afectados al servicio de taxi, remis o servicios públicos de transporte que se hallen a la espera de pasajeros, por un lapso no mayor a diez (10) minutos, siempre que el conductor se encuentre dentro del vehículo.

En una primera etapa, las calles incluidas en este sistema son: Rosales desde Belgrano hasta 9 de Julio, Lasserre desde Belgrano hasta Espora, con sus perpendiculares, Rivadavia, Fagnano y Espora entre San Martin y Lasserre, y en el caso de 9 de Julio entre San Martin y Rosales.Para abonar el tiempo de Estacionamiento Medido hay dos formas:2.El usuario descarga la aplicación SEM Río Grande (Sistema de Estacionamiento Medido) para los sistemas operativos de Android y IOS, y SEM Mobile para Windows y BalckBerry, desde la tienda de su celular. Luego debe registrarse en la página. Para más información, el usuario puede ingresar a la página del Municipio,y hacer click en la opción Estacionamiento Medido.Una vez que descargó la aplicación y se inscribió, el usuario obtiene un número de cuenta, el cual empleará para cargar saldo en un comercio adherido.En la aplicación puede consultar el saldo disponible.Don Pepe – Rosales N°211- Zona Centro.Kiosco Altoke – Espora N°603- Zona Centro.Kiosco El Trébol -9 de julio N°798- Zona Centro.Kiosco Kien Gana -O´higgins N°110- Zona Centro.Kiosco Alex – Libertad N°765- Zona Centro.Multirubro Rivadavia -Rivadavia N°1044- Zona Centro.Multirubro Perlita -Tolhuin N°408- Barrio Austral.Polirubro Karen -Estrada N°2287- Barrio Intevu.Polirubro Tintín -Punta Popper N°436- Barrio Chacra XIII.Free Shop -Thorne N°1070- Casco Viejo.La Parmegiana -H. Yrigoyen- N°912- Casco Viejo.Kiosco Stop and Go -Ushuaia N°795- Barrio Mutual.Estarán uniformados y debidamente identificados con sus respectivas credenciales.Para los reclamos, es importante conservar el comprobante o historial, según la modalidad que empleó para estacionar.A las 20 Hs cuando concluye el Estacionamiento Medido, el sistema se interrumpe automáticamente. Después de ese horario no hace falta finalizar el estacionamiento. Sí es necesario interrumpir el servicio antes de ese horario con la opción “finalizar estacionamiento”.Deberá dirigirse a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, Laserre N° 177, e iniciar el trámite de excepción por discapacidad.Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con la excepción emitida por la Dirección de Tránsito y Transporte.Vehículos que se encuentren en espera de ascenso y descenso de los estudiantes de establecimientos escolares, siempre el conductor se encuentre dentro del vehículo.Vehículos pertenecientes al Municipio de Río Grande, fuerzas policiales, bomberos, ambulancias y servicios públicos en funciones operativas o de emergencia.