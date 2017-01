Efectivos policiales de la Comisaria Tercera fueron convocados por Karina Menendez, quien informó que su pareja se había ido durante la madrugada no regresando y tampoco teniendo algún tipo de comunicación con ella.

La mujer le manifestó a los uniformados que en ningún momento su pareja refirió algún tipo de palabra respecto de atentar contra su vida.

Ante cualquier información del nombrado comunicarse al 101 o a la dependencia policial más cercana a su domicilio, según lo solicitado por Policía Provincial en la ciudad de Rio Grande.

La mujer informó que Nicolás Germán Ñañez a la hora de salir lo hizo en su vehículo particular marca Chery Tiggo de color gris plata, patente JUL-783.Aunque señalo que ya ha incurrido en acciones de este tipo en la relación, no obstante no ha tenido contacto hasta el momento.