Los intendentes de Ushuaia y Rio Grande, unidos en las declaraciones por la supuesta mano negra en la provincia que paraliza la llegada de obras desde Nación.

En Ushuaia también ven una mano negra: El jefe de gabinete Oscar Souto, denunció la existencia de "una mano negra" que retrasa las obras que el coordinador del Fideicomiso Austral, Héctor Stefani, acordó con el intendente Vuoto el año pasado, en alusión a la ampliación y mejoramiento de la avenida Hipólito Yrigoyen y la pavimentación del acceso a la urbanización de Andorra.

En declaraciones radiales a Radio Provincia, el intendente, Gustavo Melella, dijo que tiene "clarísimo que el gobierno nacional no nos va a dar obras", luego de que le confirmaran que "la decisión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio es dar las obras al gobierno provincial"."Tengo clarísimo que el gobierno nacional no nos va a dar obras", manifestó Melella, en el convencimiento que la Nación dará los fondos al gobierno provincial, "porque con ellos trabajan políticamente"."A mí me lo han dicho claramente: la decisión del ministro del interior es dar las obras al gobierno provincial", indicó, aunque consideró que lo importante es que los proyectos se concreten."Si Tito Stefani, a cargo del Fideicomiso Austral, hace un acto público con el intendente Vuoto por dos obras que iban a ser financiadas por el gobierno nacional y esto luego se demora, no se hace, porque alguna mano negra, blanca o de cualquier otro color hace que estas obras se paren, esto no sólo pone en juego las obras, sino también la credibilidad de Stefani", consideró Souto en Radio Provincia.