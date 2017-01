Una maquina vial afectada a la municipalidad de Ushuaia embistió varios vehículos que se encontraban estacionados, el hecho ocurrió en el barrio Cementerio de los Animales II.

En el mismo el maquinista indico que mientras realizaba tareas de mantenimiento en el sector se quedo sin freno y producto de esto la maquina vial comenzo a deslizarse hacia atrás impactando contra varios vehículos que se encontraban en el lugar.

En el lugar fue requerida la presencia de personal policial por medio de un llamado al abonado 101 y efectivos de la Comisaria Tercera acudieron al lugar.Afortunadamente no se produjeron lesionados y por el momento no se conoce la totalidad de los vehículos afectados, no la identidad de los propietarios de los mismos ya que el hecho ocurrió hace instantes.