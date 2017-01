Nuevamente impulsan la reforma de la Constitución, tal como lo hizo el oficialismo en diciembre del 2016 (ver) , cuando presentaron un proyecto donde plantearon modificaciones a dieciséis artículos y tres cláusulas transitorias.

"El 2018 sería el año adecuado", interpretó Blanco en dialogo con Radio Provincia sobre la necesidad de modernizar la Constitución.

"Hay muchos temas para analizar", dijo el parlamentario de la UCR y estimó que debería aprovecharse este año para planificar una convención constituyente para el año que viene.

Coparticipación a Municipios, presupuesto y deuda pública son algunos de los temas incluidos en las reformas. Secundario obligatorio, tope a jubilaciones y sueldos para que nadie gane más que un Gobernador, préstamos para gastos del Estado, cambios en el Tribunal de Cuentas, Presupuesto y Coparticipación.Propuso cambios como la eliminación de la reelección indefinida en cuerpos colegiados, la renovación por mitades en la Legislatura, unificar elecciones y eliminar la transición de 6 meses en el Gobierno, entre otros puntos.Recordó que desde su sector se impulsan diversos cambios como la simultaneidad de las elecciones, que no haya transición de 6 meses, que no haya reelección indefinida en los cuerpos colegiados, que la Legislatura se renueve por mitades, que no haya cargos vitalicios en los organismos de control, entre otros temas.En otro orden, se mostró esperanzado en que "la situación económica va a mejorar" en 2018. "Yo creo que en Tierra del Fuego va a haber más actividad y se va a reactivar la economía", estimó.