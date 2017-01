Una vecina denunció que mientras se encontraba de vacaciones un sujeto ingresó a su vivienda tras romper una ventana, robó algunos elementos y luego se quedó dormido. Denunció que la Policía no quiso tomarle la denuncia porque el delincuente es pariente de un jefe policial y ademas porque habia pagado el vidrio que rompio al ingresar a la vivienda.

Una amiga de la damnificada, que estaba a cargo del cuidado de la vivienda, se comunicó con ella para dar cuenta del ingreso de este sujeto, al que encontró durmiendo. La mujer dio aviso a la Policía intentando no despertar a este hombre, que aparentemente se percató de la presencia de esta mujer y escapó del lugar.

La mujer sostuvo que “esta persona es mayor de edad, tiene 23 años y no doy el nombre a pedido de mi abogado”, aunque aseguró que desde la Comisaría Quinta le dijeron que el sujeto es pariente de un jefe policial de esa dependencia.

En declaraciones radiales la mujer vecina de Chacra XI de Rio Grande -identificada como Gabriela- denunció que mientras se encontraba de vacaciones, un sujeto ingresó a su vivienda tras romper el vidrio de una ventana, robó algunos elementos y luego se acostó a dormir en una de las habitaciones.Sin embargo, horas más tarde, esta persona se entregó espontáneamente en la Comisaría Quinta y hasta pagó la reparación del vidrio que había roto para ingresar a la vivienda.La mujer interrumpió sus vacaciones y tras presentarse en la Comisaría Quinta para realizar una nueva denuncia -siguiendo el consejo de su abogado- señaló que “no me la quisieron tomar porque decían que ya había una denuncia hecha”.“En ese momento me entero de quién se trataba y después me dijeron que iban a tener que pedir permiso al Juzgado para tomarme la denuncia”, reprochó Gabriela.“Me pidieron que hable con el familiar de esta persona, que arregle por otro lado porque ‘vio cómo es la Justicia, esto va a quedar en la nada como otros casos’, pero yo no le hice caso e insistí en que me tomen la denuncia”, relató.“Este malviviente ya había reparado el daño y con un remito va y lo presenta en la Comisaría. Me parece totalmente loco y no sé si habrá pasado antes que un malviviente entre a un domicilio, rompe un vidrio, lo repara y lo primero que hace es llevar un remito a la Comisaría para dejarlo ahí”, afirmó Gabriela.