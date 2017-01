Empleados de la empresa Newsan denunciaron que cientos de trabajadores de la empresa comenzaron a recibir telegramas de despidos por parte de la empresa.

Aseguró que ayer lunes por la mañana los trabajadores “quisieron entrar en su horario habitual a las 6 de la mañana y había un grupo de policía provincial y con un listado, el personal de Recursos Humanos llamaba por nombre y decidía quien entraba y quién no. Usted entra, usted no está cesante y usted está despedido”.

Además precisó que “algunos telegramas dicen que a partir del 30 de diciembre del 2016 está desvinculado de la empresa, sin motivo, sin nada. Y el telegrama mío dice a partir del 6 de enero usted está desvinculada de la empresa”.

Aunque aclararon que los mismos fueron indemnizados, aseguran que el despido es arbitrario. “La semana pasada ya estuvieron mandando más de cien telegramas con la mayoría de las familias de vacaciones”, dijo una trabajadora despedida.La trabajadora, confió que “lo que agradezco es que a mí me llegó el telegrama a mi casa, no pasé por ese mal momento esta madrugada. El llanto y el desconcierto de las compañeras me indignaron y la forma poco profesional de la empresa de manejarse”.“Pero me parece que es algo que como trabajadores no debemos dejar pasar. En que época vivimos que la policía protege a los empresarios y a los trabajadores los reprime”, se quejó.“Empezó el tema la semana pasada, una semana antes de las fiestas. En realidad ya nos pareció una falta de respeto el último día de trabajo, el 16 de diciembre, nos dijeron que la empresa cerraba por vacaciones hasta el 16 de febrero; que por problemas administrativos no nos podían dar el papel de notificación, siendo que todos los años nos notificaban la vuelta. Que esperáramos el telegrama en casa, que nos iba a llegar la notificación de nuestro ingreso. Tuvieron esa caradurez de mentirnos en la cara”.