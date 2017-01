Durante las primeras horas de este viernes el imponente carguero holandés RollDock que arribo a Ushuaia en el día de ayer comenzó con las tareas de cargar en su interior al crucero averiado “National Geographic Orion”. Desde la Prefectura Ushuaia informaron que será la primera vez en Argentina que se realiza un movimiento logístico de este tipo donde un barco transportará a otro.

El mismo pudo llegar a Ushuaia el 29 de diciembre con un motor auxiliar, pero esto le impidió poder salir hacia mar abierto, por lo que está a punto de cumplir un mes desde que quedó anclado en la Bahía Ushuaia.

Un carguero imponente:

Para ello, la Rolldock Storm y el buque hermano recién entregado Rolldock Star están equipados con dos grúas elevadoras pesadas Liebherr de 350 toneladas de capacidad y una rampa ro-ro de altura regulable con una capacidad de carga de hasta 4.000 toneladas.

El carguero holandés RollDock que procederá a transportar al averiado crucero el cual se quedó sin su motor principal el pasado 26 de diciembre cuando retornaba de la Antártida.Según indicaron fuentes consultadas en la Prefectura Ushuaia, será la primera vez, no solo en estas latitudes, sino en toda la Argentina que un carguero de este tipo cagará en su cubierta a un crucero de pasajeros.El Rolldock Storm es el segundo de una serie de dos que tiene 151.5 metros de eslora, multi-funcional de los operadores especializados conocidos como la clase "ST", que son interesantes debido a sus tres modos de carga: Levante / Levante, Roll on / Roll off y Float in / Float out.Los buques también tienen la capacidad de sumergirse con el fin de facilitar la carga de cargas como dragas, submarinos y varias embarcaciones navales hasta 8000 toneladas.