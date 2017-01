El intendente de Rio Grande, Gustavo Melella renovó sus críticas hacia funcionarios provinciales. “En el discurso algunos se hacen las víctimas, no lo digo por la gobernadora Bertone, pero si quienes trabajan con ella, porque en las acciones permanentemente obstaculizan y fomentan denuncias”, acusó.

“Cuando Bertone era Senadora nosotros también la ayudamos mucho. La hacíamos participar en muchas cuestiones que eran gestiones puramente nuestras. También la acompañamos en la campaña convencidos y no me arrepiento de nada”.

“Seguramente –entendió- no será un trabajo en conjunto en lo electoral, nunca más, pero ojalá podamos tener dialogo institucional y terminar con estas cosas que no ayudan a nadie, sobre todo en un contexto donde el conflicto va a crecer, el malestar social va a crecer, la desocupación y la pobreza también”.

“Nosotros no ponemos palos en la rueda al Gobierno Provincial. Son ellos los que lo hacen continuamente, desde cosas pequeñas. Desde utilizar el canal oficial para atacar todos los días a la gestión municipal, hasta no permitirnos realizar el operativo vida que se estaba trabajando en conjunto con los trabajadores de la provincia”, señaló Melella.Al mismo tiempo entendió que “hay que encauzar el diálogo y las acciones, pero no se puede seguir chicaneando desde el canal oficial, no se puede fomentar que funcionarios sigan promoviendo denuncias truchas en contra del Intendente o del municipio. No se puede impedir que después de 23 años se realice el Operativo Vida, donde se hizo siempre. Gente de la policía y de transporte se acercó a pedir disculpas a nuestros compañeros por esto. Algún funcionario de alto rango también me llamó para disculparse”.“Si bien soy crítico de ella yo estoy dispuesto al diálogo y a trabajar en conjunto. Seguramente yo también tuve errores que a la gobernadora le cayeron mal y mis funcionarios también, nos hacemos cargo. Pero a ellos les pido que trabajen siempre en conjunto, cuando se puede”.En cuanto a la relación con el Gobierno Nacional, Melella dijo que “sé que se han ofendido muchísimo y han dado la orden que alguna obras que iban a venir para la ciudad gestionadas por nosotros no van a venir y van a ir al gobierno provincial, porque están enojados. Yo no soy antimacrista –aclaró-. Así como celebré la decisión de luchar contra el narcotráfico también miro con mucha preocupación la forma de hacer política del gobierno nacional. Ellos se quejaban del kirchnerismo y hacen exactamente lo mismo”.