Dos efectivos policiales de la Comisaría Tercera cambiaron sus declaraciones ante el Juez sobre un hecho delictivo y reconocieron que nunca existió una persecución en la que se lograron detener a tres personas tal como habían informado en primera instancia (ver)

En ese momento, el magistrado consideró que podría llegar a existir peligro de fuga o entorpecimiento de la labor judicial, por lo que resolvió que dicho procesamiento sea con prisión preventiva y de cumplimiento efectivo.

A raíz de estos cambios, la defensa de los Tejada y Velárdez apelaron el rechazo de la excarcelación y tras analizar la situación de los hechos a partir del sorprendente cambio de testimonio de los uniformados de la Comisaría Tercera, la Cámara de Apelaciones resolvió excarcelar a los tres malvivientes.

Todo comenzó con un hecho delictivo ocurrido el pasado mes de julio, donde tres reconocidos delincuentes de la ciudad de Río Grande fueron sorprendidos saliendo de una vivienda con elementos de dudosa procedencia.A los pocos días, el Juez Leonelli procesó a los tres malvivientes al considerar que existían pruebas suficientes para imputarlos por el delito de “robo agravado con efracción y en poblado y en banda”, quedando alojados en la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande.Con el correr de los meses y cuando la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral, desde la defensa se planteó el pedido de excarcelación, al considerar que no existía riesgo procesal. Asimismo, se solicitó a los efectivos policiales que participaron del hecho, donde se llevó adelante una persecución y se logró detener a los delincuentes, que prestaran nuevamente declaración ante el magistrado que lleva adelante la investigación.De esta forma, aclararon que no existió la persecución y que al momento en que les hicieron señas de luces, los delincuentes detuvieron inmediatamente su vehículo.Ahora desde la Justicia se evalúa la posibilidad de imputar a los efectivos o no por un falso testimonio o si se trató de un simple mal entendido al momento de brindar el relato tras las detenciones.