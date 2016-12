Los intendentes de Ushuaia y Rio Grande mantuvieron una reunión con Legisladores a los que fueron a solicitarles la modificación de la Ley Nº 1075, mediante la cual el cobro del impuesto inmobiliario pasa a la orbita provincial. Aunque en un primera instancia el intendente Vuoto apoyo las medidas tomada por Bertone, la reforma y junto a la gobernadora en una conferencia de prensa hasta participo de los anuncios, aunque en ese momento no se percato de lo que realmente había hecho, que era liza y llanamente avalar la entrega de la autonomía municipal. Esa medida no contó con el aval del intendente de Rio Grande que se mantuvo al margen de los anuncios en su momento y no apoyo la medida.

Cruce con Arcando:

En ese contexto, Vuoto indicó que “si quieren delegados municipales que los pongan, pero que le blanqueen a la sociedad que están yendo hacia un camino que no tiene regreso para los Estados municipales”, y afirmó “yo me voy a poner a la cabeza de la defensa de la Municipalidad de Ushuaia como la han hecho mis predecesores”.

Entre el Impuesto Inmobiliario y el Automotor “son unos 200 millones de pesos”:

Gustavo Melella: “Seguiré apostando al camino del diálogo”:

Melella manifestó que “hablando con gente del AREF el martes, pusimos a disposición nuestro equipo de finanzas para buscarles otras salidas, así que también tenemos esa disposición, en su momento venía nuestro equipo de finanzas (Bahamonde y Federico Runín) trabajando con el Ministro de Economía de la provincia para ver que solución se le daba, en el medio se voto la ley, a esto también hay que decirlo, dado que una de las complicaciones que había era la imposibilidad nuestra de firmar ese acuerdo, por eso venía nuestra área de finanzas trabajando con el contador Labroca y con Capelano, pero en el medio surgió la ley, y eso se complicó, pero si estamos acá es porque uno quiere buscar una solución”, remarcó.

Esta vez ambos mandatarios realizaron una exposición ante los parlamentarios sobre las autonomías municipales ante el pedido de declaración de certeza presentado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal para que defina la potestad del cobro del impuesto inmobiliario.“No voy a ser el intendente que entregue la autonomía municipal”, dijo Vuoto. “No lo hizo Mario Daniele, no lo hizo Garramuño, no lo hizo Sciurano, no voy a ser yo quien entregue la autonomía”, confirmó.“Todas las decisiones que se han tomado a principio de año no garantizaron, como dijo la legisladora Myriam Martínez, las cuestiones de fondo financieras y económicas de la Provincia. Y si a nosotros nos recortan el Impuesto Inmobiliario nos significa dar de baja la recolección de residuos de Agrotécnica Fueguina y recortar 300 empleados municipales en esta crisis que atraviesa la Provincia, porque ha sido un año muy difícil”.Durante el debate en la Legislatura, Vuoto se cruzó al vicegobernador Arcando, donde sostuvo que “varias veces se presentó con otros funcionarios a dialogar con el Ejecutivo provincial, desmintiendo los dichos en contrario del vicegobernador Juan Arcando”.Asimismo, Vuoto cuestionó que “están queriendo arrodillar a los Municipios, entonces que se lo digan a la gente que vamos a terminar de quebrar, que todavía no nos han bajado el plan de obra pública”, y en esa línea afirmó que “nosotros en definitiva lo que debemos hacer es cuidar a la Municipalidad; el intendente Mario Daniele defendió la autonomía, Garramuño y Sciurano también, y yo no voy a ser el Intendente que entregue ni medio milímetro de autonomía que está dada por los recursos financieros y no tenemos otra. Por eso sostenemos que al momento de generar esta deuda de 140 millones desde la Provincia, más la decisión de querer manotear el impuesto inmobiliario, lo que hacen es quitarnos la autonomía”.Además, refirió que entre el Impuesto Inmobiliario y el Automotor “son unos 200 millones de pesos, y realmente nos quiebra. Terminar el año así y recordar cómo lo empezamos con un conflicto estatal que no logró sanear el déficit de la Provincia, dicho por la legisladora Martínez, qué nos garantiza a nosotros que todas esas decisiones no terminen definiendo absolutamente nada y que en definitiva vayan en contra de las autonomías financieras de los municipios, que son las instituciones más antiguas de la provincia”.Así lo aseguró intendente de Río Grande Gustavo Melella señalando que “uno está abierto al diálogo, y a la posibilidad de que se pueda resolver”. Además opinó que “la Provincia no se merece en estos momentos estar discutiendo política o instituciones políticas”.Asimismo recordó que “si hoy estamos acá, es porque estamos realmente preocupados, yo pasé la 648, pasé la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia con el Fiscal de Estado, la pasé con algunos legisladores que en ese momento nos acompañaron en esa discusión, la pase en reuniones con la gobernadora Fabiana Ríos y Federico Sciurano, entonces intendente de Ushuaia, por eso uno sabe de lo complicado de la situación, donde se resuelve, y donde se puede resolver, y si hoy estamos acá, es porque uno está abierto al dialogo, y a la posibilidad de que se pueda resolver”, sostuvo.Puntualizó que “si el problema es de recaudación o de ingresos de la provincia, ponemos a nuestra gente a disposición para buscar una solución, pero si tenemos nosotros la obligación de defender la autonomía municipal, lo hemos señalado desde el primer momento, lo hemos hecho en la 648, con viento a favor y en contra, no somos de salir a incendiar nada, pero si queremos el respeto y el diálogo que nos merecemos”.Consultado sobre el futuro del tema, aseguró que “seguiré apostando al camino del diálogo” y destacó que “uno percibe que puede haber diálogo con algunos”.El Jefe comunal opinó que la falta de entendimiento entre Instituciones “es un fracaso político del que tenemos que hacernos cargo todos”.Al mismo tiempo destacó lo expuesto por el legislador mopofista, quien aseveró que de pasar el impuesto al ámbito provincial, “sería un incremento en los impuestos que terminarían pagando los vecinos de Río Grande para que el dinero vaya al IPAUSS”.El radical Pablo Blanco recomendó a los Intendentes aprovechar el período de receso para negociar con el Ejecutivo una salida política al tema. El Intendente de Ushuaia dijo que ya intentó sin éxito esa vía.El bloque del MPF, más allá de ratificar que ese partido es un fiel defensor de las autonomías municipales, sostuvo que la solución judicial ya está planteada en la ley 1086 -que suspendió temporariamente la aplicación de la 1075-, pero más allá de ello medio que se corrió de la discusión por entender que se está no ante una conflicto institucional sino partidario, y “uno no quiere quedar atrapado en las peleas o disputas internas del FPV” apuntó Pablo Villegas.En tanto la Legisladora Myriam Martínez fue terminante.“El FPV va a esperar que la Justicia se expida, porque hasta ahora no pudimos ponernos de acuerdo, y después del fallo será la política la que acuerde, tal cual sucedió con la 648”, señaló haciendo referencia a la forma en que se terminó resolviendo la controversia que se generó entre la Provincia -durante la gestión Ríos- y los Municipios por el financiamiento del sistema educativo.El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, no se mostró para nada satisfecho con la posición de la Legislatura y mucho menos con que la negociación política con la Gobernadora sea el camino posible de solución. “Si estamos acá es porque fracasó el diálogo con el Ejecutivo”, afirmó.El único de los participantes de la reunión de ayer que abordó el tema desde una perspectiva distinta fue el legislador Löffler. El mopofista planteó que la situación que se está viviendo a partir de la sanción de la ley 1075 tiene que servir para que dentro de la Legislatura se tome conciencia de que, por primera vez en la historia de la provincia, “el Gobierno tiene la fuerza política para hacer lo que quiera” y que ello obliga al Parlamento a convertirse en el contrapeso natural del Ejecutivo.De la reunión tomaron parte, además del Vicegobernador, los legisladores del FPV Martínez, Furlan, Bilota, Carrasco, Romano, Gómez y Harrington; los radicales Blanco y Martínez Allende, y los mopofistas Urquiza, Boyadjián, Löffler y Villegas.En tanto que por Río Grande lo hicieron el Intendente, el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runín, y los concejales Paulino Rossi, Omar Nogar, Eugenia Duré, González, Mora y Laura Colazo, quien estuvo acompañada por su padre, el destituido gobernador Jorge Colazo.