Grupo de padres denunciaron que tres alumnas que realizaban el viaje de egresados fueron dejadas en el hotel al regresar a la provincia ya que cuando salio el colectivo se olvidaron que estaban durmiendo en la habitación.

Una de las madre de las alumnas, María Eugenia, señaló respecto del contingente de 53 alumnos que “salían al mediodía de Bariloche, esperando en el hall del hotel, mi hija y dos chicas más se fueron a una habitación a dormir. Cuando bajan no había nadie, me llama avisándome que se habían ido y se iban en otro colectivo”,

La mujer agregó que las chicas “están bien y subieron en el quinto colectivo con otra escuela, aparentemente viajan sin documentos, y recién en Perito Moreno, todo supuestamente por que no hay nada concreto, se van a encontrar con sus compañeros que paran ahí a cenar y las van a esperar por que hay cuatro horas de diferencia entre los dos colectivos”.

La increíble situación se produjo en el viaje de egresados de alumnos del colegio Don Bosco que contrataron a la agencia Travel Dance de Rio Grande para realizar el mismo a la ciudad de Bariloche. Tres chicas fueron olvidadas durmiendo en una habitación y el contingente inicio el viaje de regreso a la provincia sin ellas, lo que fue detectado cuatro horas después, cuando las mismas comenzaron a preguntar a sus compañeras donde estaban.El hecho tuvo dos exposiciones policiales por parte de padres de tres alumnas de 18 años del colegio Don Bosco de Río Grande. Los padres apuntan a la empresa de viajes Travel Dance, la cual realizó el viaje de egresados y protagonizo el olvido de las egresadas.“El coordinador a cargo –por parte de la empresa- se había ido con los chicos, y ahí la empresa no nos dijo nada, yo me entero por un audio de mi hija”, dijo la madre, agregando que tuvieron una respuesta, “mi hija luego me dijo que nos van a mandar a otro colectivo, lo llamo a Facundo que es el responsable de Travel y que iban a hacer el traspaso en 200 kilómetros”.El viaje concluye mañana con el arribo del grupo de chicos a la ciudad de Río Grande, señalando la denunciante “algunos minimizan la situación, yo creo que no se actuó correctamente de parte de la agencia, hay muchos padres enojados, por que la empresa nos dice que se exageró la situación, y mis hijas por mas que hayan encontrado una solución, los hago responsables de lo que suceda hasta que lleguen acá”, concluyó la madre.Andrea junto a la otra madre decidieron hacerse presentes en la Comisaria Tercera para realizar una exposición. Mientras esto sucedida el Coordinador de la empresa y responsable del grupo se comunicó con la madre: “él comenzó a gritarme y a increparme diciendo que mi hija era la única responsable, porque ella se fue a dormir y no se quedó con el grupo. Mientas el me gritaba todo esto lo estaban escuchando en la Comisaria. Luego de enterarse que estábamos en la Comisaria me cortó y se comunicó en otros términos con la otra mamá”.Cabe señalar que junto a estos alumnos del Don Bosco se encontraba viajando un padre, el cual acompañaba a los chicos en todo momento. Esta persona tampoco se percató del faltante de estas tres chicas. “Yo no le adjudico ningún tipo de responsabilidad al padre, ya que cuando se realizaron las reuniones con la empresa Travel Dance, Facundo dijo que él era responsable de todo, y que iba a estar a cargo y que los chicos no iban hacer lo que querian” explicó la madre.